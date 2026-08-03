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Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct

Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct

Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct

65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD
LG Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct, 65UR770H9UD

Características principales:

  • Pro:Centric Nube
  • Diseño delgado
  • Menú rápido
  • Reconocimiento de voz
Más

Todas las especificaciones

DISEÑO

  • Nombre de la herramienta

    UP8000

  • Tipo de soporte

    1 tubo (fijo)

  • Color frontal

    Azul ceniza

PANTALLA

  • Pulgadas

    65"

  • Resolución

    3840 X 2160 (UHD)

  • Tipo de unidad de retroiluminación

    Directo

  • Brillo (típ.)

    400

  • Relación de contraste dinámico (MCI dinámico (Hz))

    1000000:1

  • Tasa de contraste estática (panel)

    1200:01:00

  • Tiempo de respuesta (G a G, ms)

    8

  • Ritmo de actualización

    60 Hz

  • Vida útil (horas)

    30000

VIDEO

  • SoC

    K6Hp

  • SoC (Nombre comercial)

    Cuádruple

  • HDR_HDR 10 Pro

  • HDR_HLG

AUDIO

  • Altavoz (salida de audio)

    10 W + 10 W

  • Sistema de altavoces

    2.0 canales

  • Sonido IA

  • Configuración de sonido One Touch

    Sí (Listo)

  • Sound Sync de LG

    Sí (Necesita Bluetooth)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital (terrestre, cable, satélite)

    ATSC, QAM claro, NTSC análogo

  • Análogo (NTSC/SECAM/PAL)

    NTSC

  • Soporte Global IPTV

SOLUCIÓN DE HOSPITALIDAD

  • Transmisión de datos (IP y RF)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML) ※ Servicio Carousel (TLL/XML)

    GEM/ HTML5

  • Ruta de retorno IP

  • Multicast / Unicast listo

    Sí/Sí

  • webRTC (Comunicación en tiempo real)

  • Pro:Centric Cloud (versión)

    Sí (1.0)

  • Pro:Centric Direct (versión)

    Sí (4.5)

  • Aplicación Pro:Centric (versión)

    Sí (PCA3.8)

  • PCS500R

  • PCS400R

  • Menú rápido (Versión)

    Sí (4.0)

  • Pro:Idiom (S/W tipo)

  • Pro:Idiom (Móvil, Lite)

FUNCIÓN INTELIGENTE

  • Versión webOS

    Sí (webOS 5.0)

  • Smart Home (barra de inicio)

  • Modo galería

  • Navegador Web

  • Aplicación precargada

  • Compatibilidad con servidores SPD

  • Compatibilidad remota con Magic

    Sí (Listo, MR18HA)

  • Reloj SW (Reloj mundial/Alarma)

  • Soft AP

  • WiFi (versión)

    Sí (802.11ac)

  • Compartir pantalla (Miracast)

  • Participación inteligente

  • LG TV Plus App

  • DIAL

  • Reproducción de audio bluetooth

  • Superposición de conexión móvil

  • HDMI-ARC

    Sí (HDMI2)

  • Reconocimiento de voz (autónomo/solución)

  • IoT

OTRA FUNCIÓN

  • EZ-Manager

  • Clonación USB

  • Despertar en RF

  • WOL/WOWL

  • SNMP

  • Diagnósticos

    Sí (IP remoto)

  • Compatible con SI

    Sí (MPI, RS232C)

  • HTNG-CEC

    Sí (1.4)

  • Enlace simple (HDMI-CEC)

    Sí (1.4)

  • Salida para IR     

    Sí (RS-232C, MPI)

  • Código Multi IR

  • Modo hotel/PDM/Menú del instalador

    Sí (Menú del instalador)

  • Modo bloqueo

    Sí (limitado)

  • Bloqueo de puerto

  • Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida )

  • Mapa de un canal

    Sí (LCM)

  • Salida de altavoz externo

    Sí (variable interna/variable externa/fija, 3,5 mm, estéreo, tipo de extremo único (GND, L+, R+), 1 W con 8 Ω)

  • Encendido instantáneo

  • Salida de energía externa

  • Etiqueta V-Lan

  • Compatibilidad con RJP (Paquete de conectores remotos)

    Sí Teleadapt/Guestlink (HDMI-CEC)

  • Reproducción de Imágenes en Movimiento (SD/HD/Plus HD)

  • Temporizador de apagado automático/reposo

    Sí/Sí

  • Modo de ahorro de energía

  • Motion Eye Care

  • b-LAN integrado

FUNCIÓN VERTICAL

  • Temporizador de sincronización NTP

    Sí (configuración de reloj NTP)

  • BEACON

  • Etiqueta de video

    Sí (2 compatibles)

CONECTOR DE INTERFAZ

  • Entrada HDMI

    2 (2.0)

  • RS-232C (9 clavijas D-Sub/conector telefónico)

    1 (conector telefónico, 4 pines)

  • Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3.5 mm) Salida de línea de audio (conector telefónico de 3.5 mm)

    1 (salida de línea 1 (estéreo, 0,4 Vrms))

  • Configuración de enlace de TV (tipo de conector telefónico)

    1 (conector telefónico, 4 pines)

  • Solo SVC LG (Tipo de conector telefónico)

    1 (conector telefónico, 4 pines)

  • Entrada HDMI (HDCP)

    1 (2.0)

  • USB

    1

  • Entrada RF

    1 (b-LAN dual)

  • Salida de audio digital (Óptica)

    1

  • RJ45 (Propósito de uso)

    2 (Ethernet, Aux)

  • Puerto MPI (conector RJ12)

    1

ETC

  • Compatible con VESA

    300 x 300

  • Bloqueo Kensington

MECÁNICO

  • Peso sin soporte

    21.5

  • Peso con soporte

    22.9

  • Peso en envío

    28.9

  • Tamaño sin soporte

    1454 x 838 x 57.7

  • Tamaño con soporte

    1454 x 909 x 340

  • Tamaño en envío

    1600 x 970 x 228

  • Ancho del bisel (I/D/Parte superior/Parte inferior) En bisel

    12.8/12.8/12.8/19.9

  • Ancho del bisel (I/D/Parte superior/Parte inferior) Fuera del bisel

    6.8/6.8/6.8/18.4

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (voltaje/Hz)

    CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz

  • Consumo de energía (máx.)

    A determinar

  • Consumo de energía (típ.)

    A determinar

LISTADO REQUERIDO(CERTIFICACIÓN)

  • Seguridad

    UL

  • EMC

    FCC

ACCESORIO

  • Tipo remoto

    S-Con/MMR (Opcional)

  • Cubierta antirrobo Chromecast Dongle

    Sí (opcional)

  • Cable de alimentación

    Separado (1.8 m)