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Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Direct
Todas las especificaciones
DISEÑO
Nombre de la herramienta
UP8000
Tipo de soporte
1 tubo (fijo)
Color frontal
Azul ceniza
PANTALLA
Pulgadas
65"
Resolución
3840 X 2160 (UHD)
Tipo de unidad de retroiluminación
Directo
Brillo (típ.)
400
Relación de contraste dinámico (MCI dinámico (Hz))
1000000:1
Tasa de contraste estática (panel)
1200:01:00
Tiempo de respuesta (G a G, ms)
8
Ritmo de actualización
60 Hz
Vida útil (horas)
30000
VIDEO
SoC
K6Hp
SoC (Nombre comercial)
Cuádruple
HDR_HDR 10 Pro
Sí
HDR_HLG
Sí
AUDIO
Altavoz (salida de audio)
10 W + 10 W
Sistema de altavoces
2.0 canales
Sonido IA
Sí
Configuración de sonido One Touch
Sí (Listo)
Sound Sync de LG
Sí (Necesita Bluetooth)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital (terrestre, cable, satélite)
ATSC, QAM claro, NTSC análogo
Análogo (NTSC/SECAM/PAL)
NTSC
Soporte Global IPTV
Sí
SOLUCIÓN DE HOSPITALIDAD
Transmisión de datos (IP y RF)
Sí
HCAP (GEM/FLASH/HTML) ※ Servicio Carousel (TLL/XML)
GEM/ HTML5
Ruta de retorno IP
Sí
Multicast / Unicast listo
Sí/Sí
webRTC (Comunicación en tiempo real)
Sí
Pro:Centric Cloud (versión)
Sí (1.0)
Pro:Centric Direct (versión)
Sí (4.5)
Aplicación Pro:Centric (versión)
Sí (PCA3.8)
PCS500R
Sí
PCS400R
Sí
Menú rápido (Versión)
Sí (4.0)
Pro:Idiom (S/W tipo)
Sí
Pro:Idiom (Móvil, Lite)
Sí
FUNCIÓN INTELIGENTE
Versión webOS
Sí (webOS 5.0)
Smart Home (barra de inicio)
Sí
Modo galería
Sí
Navegador Web
Sí
Aplicación precargada
Sí
Compatibilidad con servidores SPD
Sí
Compatibilidad remota con Magic
Sí (Listo, MR18HA)
Reloj SW (Reloj mundial/Alarma)
Sí
Soft AP
Sí
WiFi (versión)
Sí (802.11ac)
Compartir pantalla (Miracast)
Sí
Participación inteligente
Sí
LG TV Plus App
Sí
DIAL
Sí
Reproducción de audio bluetooth
Sí
Superposición de conexión móvil
Sí
HDMI-ARC
Sí (HDMI2)
Reconocimiento de voz (autónomo/solución)
Sí
IoT
Sí
OTRA FUNCIÓN
EZ-Manager
Sí
Clonación USB
Sí
Despertar en RF
Sí
WOL/WOWL
Sí
SNMP
Sí
Diagnósticos
Sí (IP remoto)
Compatible con SI
Sí (MPI, RS232C)
HTNG-CEC
Sí (1.4)
Enlace simple (HDMI-CEC)
Sí (1.4)
Salida para IR
Sí (RS-232C, MPI)
Código Multi IR
Sí
Modo hotel/PDM/Menú del instalador
Sí (Menú del instalador)
Modo bloqueo
Sí (limitado)
Bloqueo de puerto
Sí
Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida )
Sí
Mapa de un canal
Sí (LCM)
Salida de altavoz externo
Sí (variable interna/variable externa/fija, 3,5 mm, estéreo, tipo de extremo único (GND, L+, R+), 1 W con 8 Ω)
Encendido instantáneo
Sí
Salida de energía externa
Sí
Etiqueta V-Lan
Sí
Compatibilidad con RJP (Paquete de conectores remotos)
Sí Teleadapt/Guestlink (HDMI-CEC)
Reproducción de Imágenes en Movimiento (SD/HD/Plus HD)
Sí
Temporizador de apagado automático/reposo
Sí/Sí
Modo de ahorro de energía
Sí
Motion Eye Care
Sí
b-LAN integrado
Sí
FUNCIÓN VERTICAL
Temporizador de sincronización NTP
Sí (configuración de reloj NTP)
BEACON
Sí
Etiqueta de video
Sí (2 compatibles)
CONECTOR DE INTERFAZ
Entrada HDMI
2 (2.0)
RS-232C (9 clavijas D-Sub/conector telefónico)
1 (conector telefónico, 4 pines)
Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3.5 mm) Salida de línea de audio (conector telefónico de 3.5 mm)
1 (salida de línea 1 (estéreo, 0,4 Vrms))
Configuración de enlace de TV (tipo de conector telefónico)
1 (conector telefónico, 4 pines)
Solo SVC LG (Tipo de conector telefónico)
1 (conector telefónico, 4 pines)
Entrada HDMI (HDCP)
1 (2.0)
USB
1
Entrada RF
1 (b-LAN dual)
Salida de audio digital (Óptica)
1
RJ45 (Propósito de uso)
2 (Ethernet, Aux)
Puerto MPI (conector RJ12)
1
ETC
Compatible con VESA
300 x 300
Bloqueo Kensington
Sí
MECÁNICO
Peso sin soporte
21.5
Peso con soporte
22.9
Peso en envío
28.9
Tamaño sin soporte
1454 x 838 x 57.7
Tamaño con soporte
1454 x 909 x 340
Tamaño en envío
1600 x 970 x 228
Ancho del bisel (I/D/Parte superior/Parte inferior) En bisel
12.8/12.8/12.8/19.9
Ancho del bisel (I/D/Parte superior/Parte inferior) Fuera del bisel
6.8/6.8/6.8/18.4
ENERGÍA
Fuente de alimentación (voltaje/Hz)
CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía (máx.)
A determinar
Consumo de energía (típ.)
A determinar
LISTADO REQUERIDO(CERTIFICACIÓN)
Seguridad
UL
EMC
FCC
ACCESORIO
Tipo remoto
S-Con/MMR (Opcional)
Cubierta antirrobo Chromecast Dongle
Sí (opcional)
Cable de alimentación
Separado (1.8 m)