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LG TV LED Profesional 32" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo de pantalla
Edge LED
Tamaño de pantalla
32" (31.5" medido diagonalmente)
Tiempo de respuesta
9 ms
Frecuencia de imagen
60 Hz
Brillo
300 cd/m²
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Resolución
1366 x 768 (HD)
VIDEO
Sintonizador integrado
ATSC/NTSC/Clear QAM
XD Engine
Integrado
Cinema Real 24p
Integrado
AUDIO
Clear Voice II
Si
Bocinas invisibles
Integradas
Salida de audio
10W + 10W
Sonido Infinite
Integrado
ENTRADAS/SALIDAS
Entrada Análoga
Componente RCA, Compuesto RCA, RGB
Entrada de Control Externo
RS232C (Control / Servicio)
Entrada Digital
HDMI (1lateral y 2 posteriores)
Salida de Audio
Optico Digital (SPDIF)
USB 2.0
2 laterales (1 para dongle WiFi)
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones
738 x 437 x 79 mm (sin base)
Peso
6.4 Kg (sin base)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Solución EzSign
Integrado
Clonación por USB
Integrado
Salida IR
Integrado
Sistema Smart Energy Saving
Soportado
Salida para bocina
Integrado
Interface RJP
1 (RJ45)
Sistema de seguridad: Kensington
Soportado
Compatible VESA
Soportado (200 x 100)