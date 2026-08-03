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Caja webOS
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)
Salida
HDMI, DP(Solo conexión en cadena)
Control externo
Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Dimensiones del reproductor (ancho x alto x profundidad)
258 × 36.5 × 186 mm
Peso
1.4kg
Tamaño de la caja (A × A × P)
314 x 124 x 359 mm
Peso empacado
2.26kg
FUNCIÓN CLAVE(HARDWARE)
Función clave (Hardware)
Memoria interna de 8 GB (4 GB del sistema, 4 GB disponibles), Wi-Fi incorporado (combo de CA), sensor térmico, indicador de encendido, funcionamiento de teclas local
FUNCIÓN CLAVE(SOFTWARE)
Ver. webOS
webOS 4.0
CMS integrado
Reproducción automática de USB, programación de contenidos locales, administrador de grupo
Recuperación ante fallo
Sí
Personalización de la imagen
Sin señal
Sincronización de contenidos
RS-232C, red local
Multi-pantalla
PIP/PBP(4)
Compartir pantalla
Sí
Etiqueta de video
Sí (2) *Las 2 etiquetas de video pueden ampliarse a 4 etiquetas de video en el 3° trimestre de 2019.
Reproducir mediante URL
Sí
Rotación del OSD
Sí
Modo bloqueo
Sí (Panel para el hogar, USB, OSD, Operación IR, Tecla local, WiFi, SoftAP, Compartir pantalla)
Rotación del contenido
Sí
Reproducción sin silencios
Sí
Configuración del modo de mosaico
Sí (Máx. 15x15)
Configuración de la clonación de datos
Sí (RS-232C, Red, USB)
Actualización del firmware por red
Sí
SNMP (ver.2)
Sí
Estado del correo
Sí
Modo ISM (Minimización de la fijación de imágenes)
Sí
Gestión de energía.
DPM, Programa de encendido y apagado, Programa de vacaciones, Estado de encendido, Ahorro de energía inteligente, Wake on LAN, Retraso de encendido
Gerente de control
Sí
Tiempo de ahorro de luz diurna
Sí
Beacon
Sí
HDMI-CEC
Sí *La compatibilidad puede variar según el equipo.
Configuración del servidor SI
Sí
webRTC
Sí
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía integrada
Típico/máx.
16W/22W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB
EMC
CE (Clase A)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C