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Caja webOS

Caja webOS

Caja webOS

WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400
LG Caja webOS, WP400

Características principales:

  • Plataforma de señalización inteligente webOS 4.0 de LG
  • Reproducción de video ultra HD
  • Experiencia de usuario intuitiva dedicada para señalización digital
  • CMS integrado
  • Compatibilidad con la solución LG SuperSign y Signage 365 Care
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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)

  • Salida

    HDMI, DP(Solo conexión en cadena)

  • Control externo

    Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Dimensiones del reproductor (ancho x alto x profundidad)

    258 × 36.5 × 186 mm

  • Peso

    1.4kg

  • Tamaño de la caja (A × A × P)

    314 x 124 x 359 mm

  • Peso empacado

    2.26kg

FUNCIÓN CLAVE(HARDWARE)

  • Función clave (Hardware)

    Memoria interna de 8 GB (4 GB del sistema, 4 GB disponibles), Wi-Fi incorporado (combo de CA), sensor térmico, indicador de encendido, funcionamiento de teclas local

FUNCIÓN CLAVE(SOFTWARE)

  • Ver. webOS

    webOS 4.0

  • CMS integrado

    Reproducción automática de USB, programación de contenidos locales, administrador de grupo

  • Recuperación ante fallo

  • Personalización de la imagen

    Sin señal

  • Sincronización de contenidos

    RS-232C, red local

  • Multi-pantalla

    PIP/PBP(4)

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    Sí (2) *Las 2 etiquetas de video pueden ampliarse a 4 etiquetas de video en el 3° trimestre de 2019.

  • Reproducir mediante URL

  • Rotación del OSD

  • Modo bloqueo

    Sí (Panel para el hogar, USB, OSD, Operación IR, Tecla local, WiFi, SoftAP, Compartir pantalla)

  • Rotación del contenido

  • Reproducción sin silencios

  • Configuración del modo de mosaico

    Sí (Máx. 15x15)

  • Configuración de la clonación de datos

    Sí (RS-232C, Red, USB)

  • Actualización del firmware por red

  • SNMP (ver.2)

  • Estado del correo

  • Modo ISM (Minimización de la fijación de imágenes)

  • Gestión de energía.

    DPM, Programa de encendido y apagado, Programa de vacaciones, Estado de encendido, Ahorro de energía inteligente, Wake on LAN, Retraso de encendido

  • Gerente de control

  • Tiempo de ahorro de luz diurna

  • Beacon

  • HDMI-CEC

    Sí *La compatibilidad puede variar según el equipo.

  • Configuración del servidor SI

  • webRTC

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Energía integrada

  • Típico/máx.

    16W/22W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    CE (Clase A)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C