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webOS Box

webOS Box

webOS Box

WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401
LG webOS Box, WP401

Características principales:

  • Plataforma de señalización inteligente LG webOS 4.0
  • Reproducción de video Ultra HD
  • UX intuitivo dedicado a la señalización digital
  • CMS integrado
  • Compatibilidad con LG SuperSign Solution y Signage 365 Care
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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)

  • Salida

    HDMI, DP (solo cadena de margarita)

  • Control externo

    ENTRADA/salida RS232C, entrada RJ45, entrada IR

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Dimensión del reproductor (an x al x prof.)

    258 × 36,5 × 186 mm

  • Peso

    0,87 kg

  • Dimensiones del cartón (A ×A × P)

    314 x 124 x 359 mm

  • Peso embalado

    1,77 kg

CARACTERÍSTICA CLAVE(HARDWARE)

  • Característica clave (hardware)

    Memoria interna de 8 GB (sistema de 4 GB, disponible de 4 GB), Wi-Fi integrado (combinación de CA), sensor térmico, indicador de alimentación, funcionamiento de la tecla local

CARACTERÍSTICA CLAVE(SOFTWARE)

  • webOS versión.

    webOS 4.0

  • CMS integrado

    Reproducción automática USB, Programación de contenido local, Administrador de grupos

  • Conmutación por error

    Si

  • Imagen de fondo

    Sin imagen de señal

  • Multipantalla

    PIP/PBP(4)

  • Compartir pantalla

    Si

  • Etiqueta de video

    Si (4)

  • Reproducir a través de URL

    Si

  • Rotación

    Si

  • Reproducción sin interrupciones

    Si

  • Configuración del modo de mosaico

    Si (máx. 15x15)

  • Configuración de la clonación de datos

    Si (RS-232C, Red, USB)

  • SNMP

    Si

  • Modo ISM (Minimización de pegado de imagen)

    Si

  • Correo de estado

    Si

  • Power Mgmt.

    Despertar en LAN

  • Almenara

    Si

  • HDMI-CEC

    Si *La compatibilidad puede diferir según el equipo.

  • Configuración del servidor SI

    Si

  • webRTC

    Si

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240V ~, 50/60Hz

ENERGÍA

  • Tipo de bateria

    Bateria incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típico/máx.

    23 W / 27 W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB/ NRTL

  • EMC

    FCC Clase "A"/CE

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenidos

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de alimentación, QSG, cable HDMI, libro de regulación, teléfono a RS232C género