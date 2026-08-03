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webOS Box
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2), DP, USB 2.0 (2)
Salida
HDMI, DP (solo cadena de margarita)
Control externo
ENTRADA/salida RS232C, entrada RJ45, entrada IR
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Dimensión del reproductor (an x al x prof.)
258 × 36,5 × 186 mm
Peso
0,87 kg
Dimensiones del cartón (A ×A × P)
314 x 124 x 359 mm
Peso embalado
1,77 kg
CARACTERÍSTICA CLAVE(HARDWARE)
Característica clave (hardware)
Memoria interna de 8 GB (sistema de 4 GB, disponible de 4 GB), Wi-Fi integrado (combinación de CA), sensor térmico, indicador de alimentación, funcionamiento de la tecla local
CARACTERÍSTICA CLAVE(SOFTWARE)
webOS versión.
webOS 4.0
CMS integrado
Reproducción automática USB, Programación de contenido local, Administrador de grupos
Conmutación por error
Si
Imagen de fondo
Sin imagen de señal
Multipantalla
PIP/PBP(4)
Compartir pantalla
Si
Etiqueta de video
Si (4)
Reproducir a través de URL
Si
Rotación
Si
Reproducción sin interrupciones
Si
Configuración del modo de mosaico
Si (máx. 15x15)
Configuración de la clonación de datos
Si (RS-232C, Red, USB)
SNMP
Si
Modo ISM (Minimización de pegado de imagen)
Si
Correo de estado
Si
Power Mgmt.
Despertar en LAN
Almenara
Si
HDMI-CEC
Si *La compatibilidad puede diferir según el equipo.
Configuración del servidor SI
Si
webRTC
Si
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240V ~, 50/60Hz
ENERGÍA
Tipo de bateria
Bateria incorporada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típico/máx.
23 W / 27 W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB/ NRTL
EMC
FCC Clase "A"/CE
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenidos
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, QSG, cable HDMI, libro de regulación, teléfono a RS232C género