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UHD Signage Pantalla de Gran Formato

UHD Signage Pantalla de Gran Formato

UHD Signage Pantalla de Gran Formato

110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B
LG UHD Signage Pantalla de Gran Formato, 110UM5J-B

Características principales:

  • Brillo: 500 nit (Tip.)
  • Resolución : ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • Wi-Fi / Bluetooth incorporado
  • Altavoz incorporado (10 W + 10 W)
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    110

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    120Hz

  • Brillo

    500nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 85%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 1%

  • Vida útil

    30.000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    No/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • DP In

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

    NO

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

    NO

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/B/L/R: 17mm

  • Peso (Cabezal)

    80Kg

  • Peso empaquetado

    110Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    2474 x 1408 x 99mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2680 x 1730 x 320mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    1500 x 600 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

    NO

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    No webOS

  • Programación de contenidos locales

    NO

  • Administrador de grupo

    NO

  • USB Plug & Play

    NO

  • Conmutador

    NO

  • Imagen del logotipo de arranque

    NO

  • Imagen sin señal

    NO

  • Sincronización RS232C

    NO

  • Sincronización de red local

    NO

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    NO

  • Reproducir vía URL

    NO

  • Rotación de pantalla

    NO

  • Rotación de entrada externa

    NO

  • Reproducción sin obstáculos

    NO

  • Configuración del modo mosaico

    NO

  • Configuración de clonación de datos

    NO

  • SNMP

    NO

  • Método ISM

    NO

  • ID de configuración automática

    NO

  • Estado del envío

    NO

  • Administrador de control

    NO

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

    NO

  • modo PM

    NO

  • Despertador en LAN

    NO

  • Network Ready

    NO

  • Faro

    NO

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

    NO

  • webRTC

    NO

  • Pro:Idiom

    NO

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    520W

  • Máx.

    600W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    N/D

  • DPM

    N/D

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    UL / CB

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ErP/Energy Star

    YES(NewErP) / NO

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    NO

  • SuperSign Control+

    NO

  • SuperSign WB

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D