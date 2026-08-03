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UHD Signage Pantalla de Gran Formato
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
110
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
500nit (Typ.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
DCI 85%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 1%
Vida útil
30.000 horas (típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
No/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/B/L/R: 17mm
Peso (Cabezal)
80Kg
Peso empaquetado
110Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
2474 x 1408 x 99mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2680 x 1730 x 320mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
1500 x 600 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
NO
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
No webOS
Programación de contenidos locales
NO
Administrador de grupo
NO
USB Plug & Play
NO
Conmutador
NO
Imagen del logotipo de arranque
NO
Imagen sin señal
NO
Sincronización RS232C
NO
Sincronización de red local
NO
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
NO
Etiqueta de video
NO
Reproducir vía URL
NO
Rotación de pantalla
NO
Rotación de entrada externa
NO
Reproducción sin obstáculos
NO
Configuración del modo mosaico
NO
Configuración de clonación de datos
NO
SNMP
NO
Método ISM
NO
ID de configuración automática
NO
Estado del envío
NO
Administrador de control
NO
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
NO
Ahorro de energía inteligente
NO
modo PM
NO
Despertador en LAN
NO
Network Ready
NO
Faro
NO
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
NO
webRTC
NO
Pro:Idiom
NO
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
520W
Máx.
600W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
N/D
DPM
N/D
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
UL / CB
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
ErP/Energy Star
YES(NewErP) / NO
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
NO
SuperSign Control+
NO
SuperSign WB
NO
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
NO
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ACCESORIO
Básico
LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D