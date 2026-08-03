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Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
42"
Tecnología de Panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
500cd/m²
Contraste Dinámico
500,000:1
Tiempo operación
24,/7
Angulo de visión
178/178
Orientación de pantalla
Horizontal/Vertical
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
DP, HDMI(2), DVI-D, Audio, OPS, USB 3.0
Entrada de Control Externo
RS232, RJ45
Salidas
DP, Audio,Speaker externo
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-c, SuperSign-w lite
CERTIFICACIONES
Seguridad
UL / c-UL / CB / TUV / KC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ancho de Bisel
7,4 mm
Sensor de temperatura
Si
PIP/PBP
Si
Reproducción Multimedia
SI(MP500/MP700)
Ahorro de energía inteligente
Si
Dimensiones (W x H x D) mm
949 x 618 x 298
Peso
12,5 Kg
Vesa
400 x 400 mm