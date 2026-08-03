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43" pulgadas (42.5" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS

43" pulgadas (42.5" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS

43" pulgadas (42.5" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS

43SE3B
LG 43" pulgadas (42.5" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS , 43SE3B
LG 43" pulgadas (42.5" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS , 43SE3B

Características principales:

  • 350 NIT - OPERACIÓN 8/18
  • SUPERSIGN™
  • RECUBRIMEINTO CONTRA AGUA Y POLVO
  • ADMINISTRACION DE PROCOLOS POR RED
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo de pantalla

    IPS

  • Tamaño de pantalla

    43"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Orientación de pantalla

    Horizontal y Vertical

  • Tiempo de respuesta

    12ms(G to G BW)

  • Angulo de visión

    178/178

  • Brillo

    350 nits

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Contraste Dinámico

    500,000:1

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c

AUDIO

  • Clear Voice

    Si

  • Balance

    SI

  • Altavoz On/Off

    SI

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Potencia de Sonido

    20W(10W x 2) for External Speaker

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI, DVI-D

  • Entrada Análoga

    RGB

  • Entrada de Audio

    SI

  • Entrada de Control Externo

    RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)

  • Entrada USB

  • Salida de Control Externo

    RS232C(1)

  • Salida Análoga

    SI

  • Salida de Audio

    SI

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones (mm)

    969.6mm x 563.9mm x 38.6mm

  • Tamaño de bisel

    11.9mm(T/R/L), 18mm(B)

  • Peso

    12.3 kg

CERTIFICACIONES

  • Seguridad TUV

    Si

  • Seguridad KC

    SI

  • EMC FCC Class A

  • EMC CE

    Si

  • Seguridad CB scheme

    Si

  • EMC KCC

    Si

  • Energy Star

    6.0

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Reproducción Multimedia

  • Sensor de temperatura

    Si

  • Ahorro de energia inteligente

    Si