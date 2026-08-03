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Serie SE3KE
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
43"
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD)
Brillo (Tipo, cd/m²)
350
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI(2), DVI-D, RGB, Audio, USB
Salida
Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
RS232C entrada/salida, entrada RJ45, entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Peso del bisel
11,9mm (F/D/I), 18mm (A)
Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)
969,6 x 563,9 x 54 mm
Peso (Cabezal)
10,0kg
Dimensiones del monitor con soporte opcional (ancho x alto x profundidad)
969,6 x 622,2 x 193 mm
Peso (cabezal + soporte)
12,5kg
Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)
1.052 x 650 x 123 mm
Peso con el empaque
12,6kg
Interfaz de montaje estándar VESA™
200 x 200 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Tipo / Máx.
55W/90W
Ahorro de energía inteligente
38,5W
SONIDO
Altavoz
20W (10W x 2)
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP / Energy Star
Sí (N/A para la UE)/Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
Sí
Reproductor multimedia externo extraíble
Sí (MP500/MP700)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo
Opcional
Base (ST-432T), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW230B), adaptador VESA (AM-B220S), WiFi Dongle (AN-WF500), Superposición táctil (KT-T43E)