About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™

Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™

Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™

43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC
LG Monitor de 43" Full HD Con WebOS 3.0™, 43SM5KC

Características principales:

  • 450 CD/M2 - Operacion 24/7
  • Full HD resolucion 1920 x 1080
  • Plataforma inteligente - alto rendimiento y SOC
  • Con Parlantes integrados
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    43"

  • Tecnología de Panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    450 Cd/m2

  • Contraste Dinámico

    4,000,000:1

  • Tiempo operación

    24,/7

  • Angulo de visión

    178/178

  • Orientación de pantalla

    Horizontal/Vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI, DP, RGB, DVI-D, Audio, USB, SD Card

  • Entrada de Control Externo

    RS232C, RJ45, IR Receiver, PIXEL SENSOR

  • Salidas

    DP, Audio

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c

CERTIFICACIONES

  • Seguridad

    UL / c-UL / CB / TUV / KC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Ancho de Bisel

    11,9 mm (I,D, Arr) 18 mm (Abajo)

  • Sensor de temperatura

    Si

  • PIP/PBP

    Si

  • Media Player Externo

    SI(MP500/MP700)

  • Ahorro de energía inteligente

    Si

  • Dimensiones (W x H x D) mm

    969,6 x 563,9 x 38,6

  • Peso

    10Kg

  • Vesa

    200 x 200 mm