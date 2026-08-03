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Series UL3G
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
43"
Tecnología del panel
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:09
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo (Típico, cd/m²)
300
Relación de contraste
1200:1
Relación de contraste dinámico
1,000,000:1
Gama de colores
DCI 80%
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Profundidad del color
8bit, 16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Niebla 1%
Vida útil (Mín.)
30,000h
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
16/7
Vertical/Horizontal
No/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3, HDCP2.2), USB 2.0 Tipo A (2)
Salida
Audio
Control externo
RS232C IN (4 pin phone-jack), RJ45 (LAN)
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del bisel
Cerámica Negro
Ancho del marco
D/I/Sup.: 14.0mm, B: 20.2mm
Peso (Cabezal)
8kg
Peso (cabezal + soporte)
8.1kg
Peso empacado
10.2kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
973 X 572 x 85.0 mm
Dimensiones del monitor con dimensiones del soporte (An. x Al. x Prof.)
973 x 623 x 216 mm
Tamaño de la caja (An × Al × Prof.)
1060 x 660 x 152 mm
Mango
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
200 x 200
FUNCIÓN PRINCIPAL
Memoria interna
8GB
Wi-Fi
Integrado
Sensor
Sensor de temperatura, sensor de brillo automático
Botón local de operación
Sí (Encendido/Apagado solamente)
webOS ver.
webOS 4.1
CMS integrado
Programación de contenido local, administrador de grupo
USB Plug & Play
Sí
Conmutación por error
Sí
SW - Imagen de fondo - Imagen del logo de inicio
Sí
SW - Imagen de fondo - Sin imagen de señal
Sí
Modo de sincronización
Sincronización RS-232C, sincronización de la red local
Jugar a través de URL
Sí
Compartir pantalla
Sí
Etiqueta de video
Sí (4, máximo una entrada HDMI)
Gapless Playback
Sí
Configuración de la clonación de datos
Sí
SNMP
Sí
Modo ISM (Minimización de la fijación de imágenes)
Sí
Auto Set ID
Sí
Envío de estado
Sí
Gerente de control
Sí
Compatibilidad con control de terceros
Sí
Beacon
Sí
HDMI-CEC
Sí
Configuración del servidor SI
Sí
webRTC
Sí
Pro:Idiom
Sí
CONDICIONES DEL AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
ENERGÍA
Tipo de Fuente
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típico/máx.
80W/115W
Ahorro de energía inteligente
56W
BTU (Unidad térmica británica)
SuperSign WB
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB/UL (TBD)
EMC
FCC Class “A”/CE/KC (TBD)
ErP/Energy Star
Sí (Solo UE)/No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
SuperSign WB
Sí
SuperSign Media Editor
Sí
Signage365Care
Sí
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, Phone to D-Sub9 Gender, soporte, soporte para cable