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Series UL3G

Series UL3G

Series UL3G

43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B
LG Series UL3G, 43UL3G-B

Características principales:

  • Brillo (Typ.): 300 cd/㎡
  • Panel: 14.0 mm (D/I/Al.), 20.2 mm (B)
  • Profundidad: 85,0mm
  • Interfaz: HDMI(3), USB 2.0(2), RS232C Entrada/Salida, RJ45 Entrada, Salida de audio
  • Altavoces incorporados
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    43"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    300

  • Relación de contraste

    1200:1

  • Relación de contraste dinámico

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Profundidad del color

    8bit, 16.7 millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Niebla 1%

  • Vida útil (Mín.)

    30,000h

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    16/7

  • Vertical/Horizontal

    No/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3, HDCP2.2), USB 2.0 Tipo A (2)

  • Salida

    Audio

  • Control externo

    RS232C IN (4 pin phone-jack), RJ45 (LAN)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del bisel

    Cerámica Negro

  • Ancho del marco

    D/I/Sup.: 14.0mm, B: 20.2mm

  • Peso (Cabezal)

    8kg

  • Peso (cabezal + soporte)

    8.1kg

  • Peso empacado

    10.2kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    973 X 572 x 85.0 mm

  • Dimensiones del monitor con dimensiones del soporte (An. x Al. x Prof.)

    973 x 623 x 216 mm

  • Tamaño de la caja (An × Al × Prof.)

    1060 x 660 x 152 mm

  • Mango

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    200 x 200

FUNCIÓN PRINCIPAL

  • Memoria interna

    8GB

  • Wi-Fi

    Integrado

  • Sensor

    Sensor de temperatura, sensor de brillo automático

  • Botón local de operación

    Sí (Encendido/Apagado solamente)

  • webOS ver.

    webOS 4.1

  • CMS integrado

    Programación de contenido local, administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutación por error

  • SW - Imagen de fondo - Imagen del logo de inicio

  • SW - Imagen de fondo - Sin imagen de señal

  • Modo de sincronización

    Sincronización RS-232C, sincronización de la red local

  • Jugar a través de URL

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    Sí (4, máximo una entrada HDMI)

  • Gapless Playback

  • Configuración de la clonación de datos

  • SNMP

  • Modo ISM (Minimización de la fijación de imágenes)

  • Auto Set ID

  • Envío de estado

  • Gerente de control

  • Compatibilidad con control de terceros

  • Beacon

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

CONDICIONES DEL AMBIENTE

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

ENERGÍA

  • Tipo de Fuente

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típico/máx.

    80W/115W

  • Ahorro de energía inteligente

    56W

  • BTU (Unidad térmica británica)

    SuperSign WB

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB/UL (TBD)

  • EMC

    FCC Class “A”/CE/KC (TBD)

  • ErP/Energy Star

    Sí (Solo UE)/No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Media Editor

  • Signage365Care

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, Phone to D-Sub9 Gender, soporte, soporte para cable