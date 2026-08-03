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LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
47"
Relación de aspecto
16:9
Tecnología de Panel
IPS (LED BLU)
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Angulo de visión
178/178
Brillo
450 nit
Contraste Dinámico
50,000:1
Resolución
Full HD 1920 x 1080 pixeles
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
Elite-w / Elite-w lite
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
HDMI, DVI-D, Display Port con HDCP
Entrada Análoga
Component, Composite, RGB
Entrada de Audio
RGB/DVI-D/AV/Componente
Entrada de Control Externo
RS232C, RJ45
Entrada USB
Sí
Salida de Control Externo
RS232C
Salida Análoga
Component, Composite, RGB
Salida Digital
DVI-D
Salida de Audio
Para bocina externa
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones
1102.0 X 646.4 X 37.5
Peso
17.5 Kg
Ancho de marco
28.0 mm
CERTIFICACIONES
Seguridad TUV
Si
EMC FCC Class A
Sí
EMC CE
Si
Seguridad CB scheme
Si
EMC KCC
Si
Energy Star
Si
Seguridad UL
Si
EMC C-tick
Si
Seguridad cUL
Si
EMC VCCI
Si
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor de brillo automatico
Si
Soporte PIP / PBP
Si
Reproducción Multimedia
Sí
Sensor de temperatura
Si
Ahorro de energia inteligente
Si
Metodo ISM
Si