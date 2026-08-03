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LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación.

LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación.

LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación.

47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" FHD Bisel Estándar. Opción de rotación. , 47WS10

Características principales:

  • Opción a Videowall hasta 15 x 15
  • Soporte PIP/PBP
  • Compatible con SuperSign Elite-W
  • Media Player interno (usando mem. USB)
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    47"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tecnología de Panel

    IPS (LED BLU)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Angulo de visión

    178/178

  • Brillo

    450 nit

  • Contraste Dinámico

    50,000:1

  • Resolución

    Full HD 1920 x 1080 pixeles

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    Elite-w / Elite-w lite

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI, DVI-D, Display Port con HDCP

  • Entrada Análoga

    Component, Composite, RGB

  • Entrada de Audio

    RGB/DVI-D/AV/Componente

  • Entrada de Control Externo

    RS232C, RJ45

  • Entrada USB

  • Salida de Control Externo

    RS232C

  • Salida Análoga

    Component, Composite, RGB

  • Salida Digital

    DVI-D

  • Salida de Audio

    Para bocina externa

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones

    1102.0 X 646.4 X 37.5

  • Peso

    17.5 Kg

  • Ancho de marco

    28.0 mm

CERTIFICACIONES

  • Seguridad TUV

    Si

  • EMC FCC Class A

  • EMC CE

    Si

  • Seguridad CB scheme

    Si

  • EMC KCC

    Si

  • Energy Star

    Si

  • Seguridad UL

    Si

  • EMC C-tick

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • EMC VCCI

    Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sensor de brillo automatico

    Si

  • Soporte PIP / PBP

    Si

  • Reproducción Multimedia

  • Sensor de temperatura

    Si

  • Ahorro de energia inteligente

    Si

  • Metodo ISM

    Si