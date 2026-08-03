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Serie SL5B

Serie SL5B

Serie SL5B

49SL5B-B
LG Serie SL5B, 49SL5B-B
LG Serie SL5B, 49SL5B-B

Características principales:

  • Programación de contenido USB
  • Bisel delgado y poca profundidad
  • Relación de aspecto estable
  • Lavado de pantalla programado
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    49"

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    450 cd/m²

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Angulo de visión

    178x178

  • Horas de operación

    18 Horas

  • Orientación

    Vertical y horizontal

CONECTIVIDAD - ENTRADA

  • HDMI

    Sí (1)

  • DP

    No

  • DVI

    Sí (1)

  • Analógica (RGB)

    Sí (1)

  • Audio

    Sí (1)

  • Control externo (ENTRADA RS232C)

    Sí (1)

  • Control externo (RJ45)

    Sí (1)

  • Control externo (receptor infrarrojo)

    Sí (1)

  • Control externo (sensor de píxeles)

    No

  • USB

    Sí (2)

CONECTIVIDAD - SALIDA

  • DVI

    No

  • Salida de audio

  • Salida externa de altavoz

    SÍ (1, L/R)

  • Control externo (SALIDA RS232C)

    Sí (1)

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Color del bisel

    Negro

  • Tamaño del bisel

    11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

  • Dimensiones del monitor (an. x alt. x prof.)

    1.102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm

  • Peso (cabezal)

    14,1 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 mm x 300 mm

STANDARD(CERTIFICATION)

  • ErP / Energy Star

    Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR DE MEDIOS

  • Tipo OPS compatible

    No

  • Reproductor de medios externo enchufable

    Sí (MP500/MP700)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign-w lite

  • SuperSign-c

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye baterías 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo

  • Opcional

    Altavoz (SP-5000), soporte (ST-492T), reproductor de medios, soporte de pared (LSW350B), adaptador VESA (AM-B330S)