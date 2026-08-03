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55" pulgadas (54.6" diagonal) cartelera digital Edge-Lit LED panel IPS
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
55" (54.6" medido diagonalmente)
Relación de aspecto
16:9
Orientación de pantalla
Horizontal y Vertical
Tiempo de respuesta
12ms(G to G BW)
Angulo de visión
178/178
Brillo
350 nits
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Contraste Dinámico
500,000:1
AUDIO
Clear Voice
Si
Balance
SI
Altavoz On/Off
SI
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Potencia de Sonido
20W(10W x 2) for External Speaker
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
HDMI, DVI-D
Entrada Análoga
RGB
Entrada de Audio
SI
Entrada de Control Externo
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)
Entrada USB
Sí
Salida de Control Externo
RS232C(1)
Salida de Audio
SI
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones (mm)
1238mm x 714.9mm x 38.6mm
Tamaño de bisel
11.9mm(T/R/L), 18mm(B)
Peso
17.3 Kg
CERTIFICACIONES
Seguridad TUV
Si
Seguridad KC
SI
EMC FCC Class A
Sí
EMC CE
Si
Seguridad CB scheme
Si
EMC KCC
Si
Energy Star
6.0
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Reproducción Multimedia
Sí
Sensor de temperatura
Si
Ahorro de energia inteligente
Si