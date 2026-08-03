We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Serie SM5D
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
55"
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
450
CONEXIÓN
Entrada
HDMI(2), DP, DVI-D, RGB, audio
Salida
DP, audio, altavoz externo
Control externo
Entrada/salida RS232C, entrada RJ, receptor infrarrojo, sensor de píxeles, USB 3.0
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Ancho del bisel
11,9 mm (T/R/L), 18 mm (B)
Dimensiones del monitor (A x Alt. x P)
1456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm
Peso (cabezal)
27,7 kg
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura operativa
0°C a 40°C
Humedad operativa
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Potencia incorporada
Tipo
120W
Ahorro de energía inteligente
85W
ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)
Seguridad
UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC
FCC Clase “A” / CE / KCC
ErP / Energy Star
NA / Sí (Energy Star 7.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compartible con tipo OPS
Sí
Reproductor multimedia externo con enchufe
Sí (MP500 / MP700)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign Premium
Software de control y supervisión
Enlace SuperSign
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, funda para memoria
Opcional
Altavoz (SP-5000), soporte (ST-652T), sensor de píxeles (KT-SP0), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW350B), adaptador VESA (AM-B330S), equipo OPS (KT-OPSA), HD base T (EB-B100), toque superpuesto (KT-T651)