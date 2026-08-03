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Smart SoC Built-in Signage
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología de Panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
400 nit
Contraste Dinámico
4,000,000:1
Relación de contraste
1,100:1
Tratamiento de superficiales
Recubrimiento duro ( 3H ), el tratamiento anti -reflejo del polarizador frontal ( Haze 1 % ( Typ . ) )
Angulo de visión
178/178
Tiempo operación
24,/7
Orientación de pantalla
Horizontal y Vertical
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
HDMI, DVI-D, DP
Entrada Análoga
RGB
Entrada de Audio
SI
Entrada de Control Externo
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1), Pixel Sensor
Entrada USB
USB (1) 3.0
Entrada SD card
Si
Salida de Audio
External speaker(1)
Salida Análoga
No
Salida Digital
DISPLAY PORT
Salida de Control Externo
RS232C, RJ45, IR Receiver, pixel sensor
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-c, SuperSign-w lite
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
11.9mm(T/R/L), 18mm(B)
Color bisel
Negro
Dimensiones Monitor
1,238 x 773.4 x219.6mm
Peso monitor + soporte
20,6kg
Dimenciones caja
1,330 x 813 x 151mm
Peso total
31,7,kg
VESA™ Standard Mount Interface
300 x 300mm
CERTIFICACIONES
Energy Star
SI 6.0
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
Seguridad CB
SI
Seguridad TUV
Si
Seguridad KC
SI
FCC Class A
SI
CE/ KCC
SI
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor de brillo automatico
Si
Sensor de temperatura
Si
Ahorro de energia inteligente
Si
Metodo ISM
Si
WIFI
Wi-Fi (802.11n combo built-in
Modo de sincronización
SI
Clonación por USB
SI
Ajuste automatico de hora local
SI
Overlay touch
SI
Rotación contenido
SI
Ops Tipo compatible
SI
Reproducción Multimedia
SI