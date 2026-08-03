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Serie UM3DG-B

Serie UM3DG-B

Serie UM3DG-B

55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B
LG Serie UM3DG-B, 55UM3DG-B

Características principales:

  • Estándar
  • Brillo (típ.): 350 cd/m²
  • Bisel: 8.4 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)
  • Profundidad: 39.9 mm
  • Interfaz: HDMI (3), USB 2.0, salida de audio, entrada/salida RS232C, entrada RJ45, entrada IR
  • Altavoz integrado
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Resolución natural

    3,840 × 2,160 (UHD)

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    350

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Niebla 3%

  • Vida útil (Típ.)

    30.000 h (Mín.)

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    18-Jul

  • Retratos/Paisajes

    Sí/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3, HDCP2.2.2), USB 2.0 Tipo A

  • Salida

    Audio (Apagado/Fijo/Variable)

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C (conector telefónico de 4 clavijas)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco

    9.9mm (T/R/L), 14.4mm (B)

  • Peso (Cabezal)

    19.0kg

  • Peso (cabezal + soporte)

    19.6kg

  • Peso empacado

    24.2kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,234.4 x 720.9 x 39.9 mm

  • Dimensiones del monitor con dimensiones del soporte (An. x Al. x Prof.)

    1234.4 x 770.7 x 290.0 mm

  • Tamaño de la caja (A × A × P)

    1,360.0 x 835.0 x 175.0 mm

  • Mango

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Inclinación (hacia abajo)

    Brillo 15 °C *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad

  • Calificación IP

    IP5x

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Energía integrada

  • Típico/máx.

    95W/140W

  • Ahorro de energía inteligente

    70W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP/Energy Star

    Sí (solo UE)/Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compatible con tipo OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

  • Signage365Care

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Libro de normas, teléfono para género RS232C

  • Opcional

    Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S)