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Serie UM3DG-B
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
IPS
Relación de aspecto
16:09
Resolución natural
3,840 × 2,160 (UHD)
Brillo (Típico, cd/m²)
350
Relación de contraste
1,100:1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Niebla 3%
Vida útil (Típ.)
30.000 h (Mín.)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
18-Jul
Retratos/Paisajes
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3, HDCP2.2.2), USB 2.0 Tipo A
Salida
Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
Entrada/salida RS232C (conector telefónico de 4 clavijas)
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
9.9mm (T/R/L), 14.4mm (B)
Peso (Cabezal)
19.0kg
Peso (cabezal + soporte)
19.6kg
Peso empacado
24.2kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,234.4 x 720.9 x 39.9 mm
Dimensiones del monitor con dimensiones del soporte (An. x Al. x Prof.)
1234.4 x 770.7 x 290.0 mm
Tamaño de la caja (A × A × P)
1,360.0 x 835.0 x 175.0 mm
Mango
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Inclinación (hacia abajo)
Brillo 15 °C *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP
IP5x
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía integrada
Típico/máx.
95W/140W
Ahorro de energía inteligente
70W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP/Energy Star
Sí (solo UE)/Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
Signage365Care
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Libro de normas, teléfono para género RS232C
Opcional
Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S)