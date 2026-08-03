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Smart SoC Built-in Signage

Smart SoC Built-in Signage

Smart SoC Built-in Signage

65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB
LG Smart SoC Built-in Signage , 65SM5KB

Características principales:

  • 450 NIT
  • WebOS
  • Logo removible
  • Quad core Soc
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    65"

  • Tecnología de Panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    450 nit

  • Contraste Dinámico

    4,000,000:1

  • Relación de contraste

    1,300:1

  • Tratamiento de superficiales

    Recubrimiento duro ( 3H ), el tratamiento anti -reflejo del polarizador frontal ( Haze 1 % ( Typ . ) )

  • Angulo de visión

    178/178

  • Tiempo operación

    24,/7

  • Orientación de pantalla

    Horizontal y Vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI, DVI-D, DP

  • Entrada Análoga

    SI

  • Entrada de Audio

    SI

  • Entrada de Control Externo

    RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1), Pixel Sensor

  • Entrada USB

    USB (1) 3.0

  • Entrada SD card

    Si

  • Salida de Audio

    External speaker(1)

  • Salida Análoga

    No

  • Salida Digital

    DISPLAY PORT

  • Salida de Control Externo

    RS232C, RJ45, IR Receiver, pixel sensor

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-c, SuperSign-w lite

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    11.9mm(T/R/L), 18mm(B)

  • Color bisel

    Negro

  • Dimensiones Monitor

    1456.9 x 838 x 56.5mm

  • Peso monitor + soporte

    32,9kg

  • Dimenciones caja

    1,561 x 951 x 170mm

  • Peso total

    33,8kg

  • VESA™ Standard Mount Interface

    300 x 300mm

CERTIFICACIONES

  • Energy Star

    SI 6.0

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • Seguridad CB

    SI

  • Seguridad TUV

    Si

  • Seguridad KC

    SI

  • FCC Class A

    SI

  • CE/ KCC

    SI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sensor de brillo automatico

    Si

  • Sensor de temperatura

    Si

  • Ahorro de energia inteligente

    Si

  • Metodo ISM

    Si

  • WIFI

    Wi-Fi (802.11n combo built-in

  • Modo de sincronización

    SI

  • Clonación por USB

    SI

  • Ajuste automatico de hora local

    SI

  • Overlay touch

    SI

  • Rotación contenido

    SI

  • Ops Tipo compatible

    SI

  • Reproducción Multimedia

    SI