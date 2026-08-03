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Nueva UHD de alta nitidez señalización estándar
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Borde
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
700nit (Typ.)
Relación de contraste
1,100:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 28%
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
SÍ (HDCP 2.2/1.3)
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB2.0 tipo A (1ea), USB2.0 tipo C (1ea, modo DP ALT)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
SÍ
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
Entrada: HDMI, DP / Salida: DP
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm
Peso (Cabezal)
28.2Kg
Peso empaquetado
35.0Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1453.3 x 844.0 x 39.9mm (with LG Logo)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
1453.3 x 893.1 x 290.0mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1600.0 x 1095.0 x 175.0mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
28.8Kg
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
SÍ
PBP
SI (4PBP)
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
SÍ
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
130W
Máx.
190W
BTU (Unidad Térmica Británica)
444 BTU/Hr(Typ.), 649 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
91W
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
YES(NewErP) / YES
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
SÍ
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
CMS móvil
SÍ
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable
Opcional
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
Max. 30 degree
Calificación IP
IP5X
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D