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UHD Signage webOS
Contáctanos

UHD Signage webOS

Contáctanos

UHD Signage webOS

65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E
LG UHD Signage webOS, 65UL3J-E

Características principales:

  • Brillo: 400 nits
  • Resolución: ULTRA HD (3840 x 2160)
  • Alto rendimiento basado en webOS
  • Altavoz incorporado
  • Compatible con LG's One: Quick Share
  • Compatible con sistemas de control AV
Más

Señalización LG webOS UHD

LG webOS UHD Signage

Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share

LG One: Quick Share es una solución inalámbrica para compartir pantalla disponible a través de la serie UL3J, la unidad de transmisión USB y su aplicación. Simplemente, puedes compartir la pantalla de tu computador con la pantalla mediante el botón dongle USB y el Wi-Fi* integrado, y puedes ajustar los valores de configuración básicos (volumen, modo imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada, sin necesidad de un control remoto. Además, el modo de reunión de oficina** te ayuda a mostrar la agenda y las notas antes de que comience la reunión.
Más información sobre LG One: Quick Share

*Los usuarios tienen que configurar Soft AP habilitado en el menú de red de Signage.
**Los usuarios pueden habilitar el modo de reunión de oficina en el menú de configuración EZ de Signage.
***LG One: Quick Share se debe adquirir por separado.

Monitoreo y control remoto

Esta solución de monitoreo basado en la web es fácil de usar y permite al usuario estar relajado. Permite al usuario tener pleno acceso en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil y computador en un entorno de acceso a la red, teniendo acceso tanto a los datos actuales como a los pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, hacer ajustes y controlarla de manera remota en tiempo real.

Compatible con sistemas de control AV

La serie UL3J es compatible con Crestron Connected® * para una alta compatibilidad con controles AV profesionales para lograr una integración perfecta y un control automatizado **, lo que aumenta la eficiencia de la gestión empresarial.

*Se requiere la configuración inicial de la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en la red

Fácil configuración del menú para las necesidades verticales

La serie UL3J aumenta la comodidad de los usuarios al organizar los menús de uso frecuente* según su sector.

*Soporte vertical preestablecido: Corporativo/gobierno/venta minorista, sala de reuniones

Compatible con el sistema de videoconferencia

Para una reunión visual eficaz, la serie UL3J admite su compatibilidad con Cisco System, que ofrece un control potente e integrado * para una videoconferencia más inteligente.

* Usando una conexión de cable HDMI (el cable HDMI es opcional)

Punto de acceso inalámbrico

La serie UL3J funciona como un enrutador virtual, que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con la resolución de UHD, hace que el color y los detalles de los contenidos sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión aplicado con un panel IPS, proporciona contenidos claros.

Diseño delgado y sofisticado

Esta serie es delgada en tamaño y grosor de bisel *, lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia inmersiva desde la pantalla y aporta un diseño sofisticado, mejorando la decoración del espacio donde se instala el producto.

*En comparación con la serie UL3G de LG

Alto rendimiento con LG webOS 6.0

LG webOS 6.0, actualizado en SoC * y motor web, está disponible en la serie UL3J para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una GUI intuitiva.

* SoC: System On Chip
* GUI: Interfaz gráfica de usuario

Conexión de varios sensores

La plataforma de señalización inteligente LG webOS ayuda a proporcionar fácilmente soluciones de valor agregado * al admitir conexiones simples con sensores externos * como GPIO, NFC / RFID, sensores de temperatura, etc., a través de un conector USB.

* Por ejemplo, mostrar información promocional específica de acuerdo con el cambio climático para los visitantes de la tienda.
** Los sensores externos deben comprarse por separado y probarse para su compatibilidad con la plataforma webOS.

Asistente de publicidad simple de LG, Promota

Con la aplicación Promota * de LG, que se puede descargar en un dispositivo móvil, puede crear fácilmente sus propios contenidos de visualización. Con Promota, puede agregar texto e imágenes para crear un perfil en línea para su negocio, así como entregar información como noticias de eventos, menús de temporada, promociones y aún más a sus clientes, mientras recomienda plantillas fáciles de usar relevantes para su industria.

Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG

* LG Promota se puede descargar desde App Store y Google Play Store. (No disponible para Europa / Región CIS)

Altavoz incorporado

Los contenidos se enriquecerán con efectos de sonido de los altavoces incorporados, sin necesidad de comprar o instalar altavoces externos.

Fácil distribución de contenido y actualización de software

La serie UL3J cuenta con Wi-Fi integrado que facilita la distribución de contenido de forma inalámbrica y la actualización del firmware en la misma red.

Servicio LG ConnectedCare en tiempo real

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare *, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que respalda el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.

* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.

Registrado en EPEAT

La herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos (EPEAT) es un método para que varias capas de clientes evalúen el efecto de un producto en el medio ambiente. UL3J es una pantalla con certificación EPEAT Bronze *, lo que significa que cumple con todos los criterios requeridos en la categoría Computadoras y pantallas.

*Registrado en abril de 2021

ENERGY STAR® Certified

ENERGY STAR® Certified

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    65

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    400nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 1%

  • Vida útil

    30.000 horas (mín.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • DP In

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

    NO

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Ashed Blue

  • Ancho del marco

    Off : 6.8/6.8/6.8/18.4mm On : 12.8/12.8/12.8/19.9mm

  • Peso (Cabezal)

    21.5Kg

  • Peso empaquetado

    27.5Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1454 x 838 x 57.7mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1600 x 970 x 172mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    300 x 300 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 6.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    130W

  • Máx.

    187W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    444 BTU/Hr(Typ.), 638 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    91W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP/Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    Sí (No disponible para UE/CIS)

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D