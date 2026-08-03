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Nueva Señalización Estándar UHD de alta visibilidad UH5J-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
75
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Borde
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
500nit (Typ.)
Relación de contraste
1,100:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
6ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 28%
Vida útil
50,000 horas (típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
SÍ (HDCP 2.2/1.3)
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
SÍ
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
Entrada: HDMI, DP / Salida: HDMI
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
Even bezel : 14.9mm
Peso (Cabezal)
41.5Kg
Peso empaquetado
51.2Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1682.4 x 960.3 x 57.9mm (without Handle and LG Logo)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1816 x 1123 x 228mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
SÍ
PBP
SI (4PBP)
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
SÍ
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
170W
Máx.
230W
BTU (Unidad Térmica Británica)
581 BTU/Hr(Typ.), 785 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
120W
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
YES(NewErP) / YES
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
SÍ
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
CMS móvil
SÍ
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
Opcional
OPS Kit(KT-OPSF), LSW640A/B(Wall Mount)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D