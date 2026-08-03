UHD Signage webOS

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Señalización LG webOS UHD
LG webOS UHD Signage
Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share
*Los usuarios tienen que configurar Soft AP habilitado en el menú de red de Signage.
**Los usuarios pueden habilitar el modo de reunión de oficina en el menú de configuración EZ de Signage.
***LG One: Quick Share se debe adquirir por separado.
Monitoreo y control remoto
Compatible con sistemas de control AV
*Se requiere la configuración inicial de la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en la red
Fácil configuración del menú para las necesidades verticales
*Soporte vertical preestablecido: Corporativo/gobierno/venta minorista, sala de reuniones
Compatible con el sistema de videoconferencia
* Usando una conexión de cable HDMI (el cable HDMI es opcional)
Punto de acceso inalámbrico
La serie UL3J funciona como un enrutador virtual, que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con la resolución de UHD, hace que el color y los detalles de los contenidos sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión aplicado con un panel IPS, proporciona contenidos claros.
Diseño delgado y sofisticado
Esta serie es delgada en tamaño y grosor de bisel *, lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia inmersiva desde la pantalla y aporta un diseño sofisticado, mejorando la decoración del espacio donde se instala el producto.
*En comparación con la serie UL3G de LG
Alto rendimiento con LG webOS 6.0
LG webOS 6.0, actualizado en SoC * y motor web, está disponible en la serie UL3J para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una GUI intuitiva.
* SoC: System On Chip
* GUI: Interfaz gráfica de usuario
Conexión de varios sensores
La plataforma de señalización inteligente LG webOS ayuda a proporcionar fácilmente soluciones de valor agregado * al admitir conexiones simples con sensores externos * como GPIO, NFC / RFID, sensores de temperatura, etc., a través de un conector USB.
* Por ejemplo, mostrar información promocional específica de acuerdo con el cambio climático para los visitantes de la tienda.
** Los sensores externos deben comprarse por separado y probarse para su compatibilidad con la plataforma webOS.
Asistente de publicidad simple de LG, Promota
Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG
* LG Promota se puede descargar desde App Store y Google Play Store. (No disponible para Europa / Región CIS)
Altavoz incorporado
Fácil distribución de contenido y actualización de software
Servicio LG ConnectedCare en tiempo real
* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
Registrado en EPEAT
*Registrado en abril de 2021
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
75
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
330nit (Typ.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
DCI 80%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 1%
Vida útil
30.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Ashed Blue
Ancho del marco
Off : 7.9/7.9/7.9/18.4mm On : 13.9/13.9/13.9/19.9mm
Peso (Cabezal)
31.4Kg
Peso empaquetado
40.3Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1678 x 964 x 59.9mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1820 x 1115 x 200mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
400 x 400 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
SÍ
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
155W
Máx.
220W
BTU (Unidad Térmica Británica)
529 BTU/Hr(Typ.), 751 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
108.5W
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE
ErP/Energy Star
No/Sí
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
SÍ
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
CMS móvil
NO
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D