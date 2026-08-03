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LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado

LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado

LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado

84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B
LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado, 84WS70MS-B

Características principales:

  • PANTALLA GRANDE DE 84" EDGE LED
  • ULTRA ALTA DEFINICIÓN 3,840 x 2,160 (4 VECES FHD)
  • AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE
  • BISEL DELGADO 27,9MM
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    84" (84.04" medido diagonalmente)

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tecnología de Panel

    IPS

  • Display colores (millones)

    1068.8 (10-bits)

  • Frecuencia Vertical

    30 ~ 83 kHz(RGB, HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Frecuencia Horizontal

    56 ~ 75Hz(RGB), 56Hz ~ 60Hz (HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Orientación de pantalla

    Horizontal y Vertical

  • Ancho marco

    27.9 mm

  • Angulo de visión

    178/178

  • Brillo

    500 nit

  • Resolución

    3,840 x 2,160 (Ultra HD)

  • Contraste Dinámico

    500,000:1

AUDIO

  • Poder de audio

    20W(10W x 2)

SISTEMA

  • Entrada de energía (V)

    100 ~ 240

  • Consumo típico (Tip)

    350W

  • Sensor de iluminación

    Si

  • Sensor de temperatura

    Si

  • Entrada de energía (Hz)

    50 / 60

  • Tiempo de respuesta

    12 ms (G to G)

ENTRADAS/SALIDAS

  • Entrada Análoga

    RGB

  • Salida de Control Externo

    RS232C/IR

  • Salida Análoga

    RGB

  • Salida Digital

    DVI-D

  • Entrada USB

    USB 2.0(2)

  • Entrada de Control Externo

    RS232C, RJ45, IR

  • Entrada Digital

    HDMI / DVI con HDCP

  • Salida de Audio

    Para bocina externa

  • Entrada de Audio

    RGB/DVI-D/AV

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones

    1923.4 x101 x 1109.4 mm

  • Peso

    72.9 kG

CERTIFICACIONES

  • Seguridad TUV

    Si

  • EMC FCC Class A

  • EMC CE

    Si

  • Seguridad CB scheme

    Si

  • EMC KCC

    Si

  • Energy Star

    Si

  • Seguridad UL

    Si

  • EMC VCCI

    Si

  • EMC C-tick

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Compatible con SuperSign

    Elite-w lite (control unicamente), Elite-c

  • Compatible con PC interna (opcional)

    Si (MP500, MP700)