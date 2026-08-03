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LG Monitor LED Profesional 84" Ultra HD (HD x 4) Bisel Delgado
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
84" (84.04" medido diagonalmente)
Relación de aspecto
16:9
Tecnología de Panel
IPS
Display colores (millones)
1068.8 (10-bits)
Frecuencia Vertical
30 ~ 83 kHz(RGB, HDMI, DVI-D, Display Port)
Frecuencia Horizontal
56 ~ 75Hz(RGB), 56Hz ~ 60Hz (HDMI, DVI-D, Display Port)
Orientación de pantalla
Horizontal y Vertical
Ancho marco
27.9 mm
Angulo de visión
178/178
Brillo
500 nit
Resolución
3,840 x 2,160 (Ultra HD)
Contraste Dinámico
500,000:1
AUDIO
Poder de audio
20W(10W x 2)
SISTEMA
Entrada de energía (V)
100 ~ 240
Consumo típico (Tip)
350W
Sensor de iluminación
Si
Sensor de temperatura
Si
Entrada de energía (Hz)
50 / 60
Tiempo de respuesta
12 ms (G to G)
ENTRADAS/SALIDAS
Entrada Análoga
RGB
Salida de Control Externo
RS232C/IR
Salida Análoga
RGB
Salida Digital
DVI-D
Entrada USB
USB 2.0(2)
Entrada de Control Externo
RS232C, RJ45, IR
Entrada Digital
HDMI / DVI con HDCP
Salida de Audio
Para bocina externa
Entrada de Audio
RGB/DVI-D/AV
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones
1923.4 x101 x 1109.4 mm
Peso
72.9 kG
CERTIFICACIONES
Seguridad TUV
Si
EMC FCC Class A
Sí
EMC CE
Si
Seguridad CB scheme
Si
EMC KCC
Si
Energy Star
Si
Seguridad UL
Si
EMC VCCI
Si
EMC C-tick
Si
Seguridad cUL
Si
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compatible con SuperSign
Elite-w lite (control unicamente), Elite-c
Compatible con PC interna (opcional)
Si (MP500, MP700)