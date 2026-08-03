Pantalla Informativa serie UL3J

LG One: Quick Share es una solución inalámbrica para compartir pantalla disponible a través de la serie UL3J, la unidad de transmisión USB y su aplicación. Simplemente, puedes compartir la pantalla de tu computador con la pantalla mediante el botón dongle USB y el Wi-Fi* integrado, y puedes ajustar los valores de configuración básicos (volumen, modo imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada, sin necesidad de un control remoto. Además, el modo de reunión de oficina** te ayuda a mostrar la agenda y las notas antes de que comience la reunión.