Pantalla Informativa serie UL3J

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Signage webOS de LG
Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share
LG One: Quick Share es una solución inalámbrica para compartir pantalla disponible a través de la serie UL3J, la unidad de transmisión USB y su aplicación. Simplemente, puedes compartir la pantalla de tu computador con la pantalla mediante el botón dongle USB y el Wi-Fi* integrado, y puedes ajustar los valores de configuración básicos (volumen, modo imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada, sin necesidad de un control remoto. Además, el modo de reunión de oficina** te ayuda a mostrar la agenda y las notas antes de que comience la reunión.
*Los usuarios tienen que configurar Soft AP habilitado en el menú de red de Signage.
**Los usuarios pueden habilitar el modo de reunión de oficina en el menú de configuración EZ de Signage.
***LG One: Quick Share se debe adquirir por separado.
Control y monitoreo remotos
Esta solución de monitoreo basado en la web es fácil de usar y permite al usuario estar relajado. Permite al usuario tener pleno acceso en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil y computador en un entorno de acceso a la red, teniendo acceso tanto a los datos actuales como a los pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, hacer ajustes y controlarla de manera remota en tiempo real.
Compatible con los sistemas de control AV
La serie UL3J es compatible con Crestron Connected®* para lograr una alta compatibilidad con los controles audiovisuales profesionales, conseguir una integración perfecta y un control automatizado**, impulsando la eficiencia de la gestión del negocio.
*Se requiere la configuración inicial de la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en la red
Compatible con el sistema de videoconferencia
Para una reunión visual eficaz, la serie UL3J admite su compatibilidad con Cisco System, que ofrece un control potente e integrado * para una videoconferencia más inteligente.
* Usando una conexión de cable HDMI (el cable HDMI es opcional)
Fácil configuración del menú para las necesidades verticales
La serie UL3J aumenta la comodidad de los usuarios al organizar los menús de uso frecuente* según su sector.
*Soporte vertical preestablecido: Corporativo/gobierno/venta minorista, sala de reuniones
Punto de acceso inalámbrico
La serie UL3J funciona como un enrutador virtual, que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.
Calidad de imagen excelente con resolución Ultra HD
Con una resolución de UHD, el color y los detalles del contenido se vuelven vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión aplicado con un panel IPS, proporciona contenidos nítidos.
Diseño delgado y sofisticado
Esta serie es delgada en tamaño y grosor de bisel, lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia de inmersión de la pantalla y proporciona un diseño sofisticado, lo que mejora la decoración del espacio donde se instala el producto.
*En comparación con la serie UL3G de LG
Alto rendimiento con LG webOS 6.0
LG webOS 6.0, actualizado en SoC* y motor web, está disponible en la serie UL3J para la ejecución fluida de varias tareas. La plataforma smart signage webOS de LG mejora la conveniencia del usuario con una GUI (interfaz gráfica de usuario) intuitiva.**
*SoC: *Sistema en chip
**GUI: Interfaz de usuario gráfica
Conexión de varios sensores
El sistema Smart Signage Platform de LG webOS permite la creación de soluciones de valor añadido* mediante la conexión sencilla de sensores externos** como GPIO, NFC/RFID, sensores de temperatura, etc., a través de un conector USB.
*Por ejemplo, mostrar información promocional específica según el cambio de tiempo a los visitantes de la tienda
**Los sensores externos se deben adquirir por separado y probar para comprobar su compatibilidad con la plataforma webOS.
Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG
Con la aplicación Promota* de LG, descargable para dispositivos móviles, puedes crear fácilmente tu propio contenido para visualizar. Con Promota, puedes añadir texto e imágenes para crear un perfil en línea para tu negocio, así como ofrecer información como noticias de eventos, menús de temporada, promociones e incluso más a tus clientes, mientras te recomiendan plantillas fáciles de usar relevantes para tu sector.
Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG
*Promota de LG se puede descargar en la App Store y en Google Play Store. (no disponible para la región de Europa/CIS)
Altavoz integrado
El contenido se enriquecerá con los efectos de sonido de los altavoces incorporados, sin necesidad de comprar o instalar altavoces externos.
Fácil distribución de contenidos y actualización SW
La serie UL3J cuenta con Wi-Fi integrado, lo que facilita la distribución de contenidos de forma inalámbrica y la actualización del firmware en la misma red.
Servicio ConnectedCare en tiempo real de LG
El mantenimiento es sencillo y rápido con el servicio opcional ConnectedCare* de LG, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que respalda el funcionamiento estable del negocio de los clientes.
*La disponibilidad del servicio "LG ConnectedCare" varía según la región y debe adquirirse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
Epeat registrado
La Herramienta de Evaluación Medioambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) es un método para que varios niveles de clientes evalúen el efecto de un producto en el medio ambiente. UL3J es una pantalla con certificación EPEAT Bronce*, lo que significa que cumple todos los criterios requeridos en la categoría de computadores y pantallas.
*Registrado en abril de 2021
Todas las especificaciones
PANEL
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Directo
Brillo
330nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Gama de colores
DCI 80%
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Vida útil
30.000 horas (mín.)
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Tecnología de paneles
IPS
Retrato/Paisaje
No/Sí
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
Frecuencia de actualización
120Hz
Tiempo de respuesta
5ms (G to G)
Tamaño de pantalla (pulgadas)
86
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%
Transparencia
N/D
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
Salida de audio
SÍ
Conexión en cadena
NO
DP In
NO
Salida de DP
NO
Entrada DVI-D
NO
Salida de altavoz externo
NO
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
Salida de HDMI
NO
Entrada de infrarrojos
NO
Salida de infrarrojos
NO
Entrada RGB
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Salida RJ45 (LAN)
NO
Entrada RS232C
SÍ
Salida RS232C
SÍ
USB táctil
NO
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Ashed Blue
Ancho del marco
Off : 6.9/6.9/6.9/18.4mm On : 15.9/15.9/15.9/19.9mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2115 x 1215 x 228mm
Manija
NO
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1927 x 1104 x 59.9mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Peso empaquetado
57.7Kg
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
Peso (Cabezal)
45.2Kg
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor BLU
NO
Sensor de corriente
NO
VENTILADOR (Incorporado)
NO
Sensor de humedad
NO
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Llave local de operación
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Indicador de encendido
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
ID de configuración automática
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
Faro
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Compensación de brillo
NO
Certificación Cisco
SÍ
Administrador de control
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Conmutador
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Método ISM
SÍ
Programación de contenidos locales
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Network Ready
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
PBP
NO
PIP
NO
Reproducir vía URL
SÍ
modo PM
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Inversión de escaneo
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Compartir pantalla
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SNMP
SÍ
Estado del envío
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Despertador en LAN
SÍ
webRTC
SÍ
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 30 °C)
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
BTU (Unidad Térmica Británica)
751 BTU/Hr(Typ.), 1024 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Máx.
300W
Apagado
0.5W
Ahorro de energía inteligente (70%)
154 W
Típ.
220W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
EMC
FCC Class "A" / CE
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
ErP/Energy Star
YES(Old ErP for Jordan) / NO
Seguridad
CB / NRTL
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Potencia OPS integrada
NO
Compatible con tipo OPS
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
SÍ
CMS móvil
NO
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
Nube SuperSign
NO
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Luz solar directa
N/D
Calificación IP
N/D
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Protección de energía
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Producto Recomendado