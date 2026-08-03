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Pantalla Informativa serie UL3J
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Características principales:

  • Brillo (típ.): 330 nits.
  • Resolución: ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • Alto rendimiento basado en webOS
  • Altavoz integrado
  • Compatible con compartir pantalla One:Quick de LG
  • Compatible con los sistemas de control AV
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Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share

Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share

Solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One:Quick Share

LG One: Quick Share es una solución inalámbrica para compartir pantalla disponible a través de la serie UL3J, la unidad de transmisión USB y su aplicación. Simplemente, puedes compartir la pantalla de tu computador con la pantalla mediante el botón dongle USB y el Wi-Fi* integrado, y puedes ajustar los valores de configuración básicos (volumen, modo imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada, sin necesidad de un control remoto. Además, el modo de reunión de oficina** te ayuda a mostrar la agenda y las notas antes de que comience la reunión.

Más información sobre LG One: Quick Share

*Los usuarios tienen que configurar Soft AP habilitado en el menú de red de Signage.
**Los usuarios pueden habilitar el modo de reunión de oficina en el menú de configuración EZ de Signage.
***LG One: Quick Share se debe adquirir por separado.

Control y monitoreo remotos

Esta solución de monitoreo basado en la web es fácil de usar y permite al usuario estar relajado. Permite al usuario tener pleno acceso en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil y computador en un entorno de acceso a la red, teniendo acceso tanto a los datos actuales como a los pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, hacer ajustes y controlarla de manera remota en tiempo real.

Compatible con los sistemas de control AV

La serie UL3J es compatible con Crestron Connected®* para lograr una alta compatibilidad con los controles audiovisuales profesionales, conseguir una integración perfecta y un control automatizado**, impulsando la eficiencia de la gestión del negocio.

*Se requiere la configuración inicial de la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en la red

Compatible con el sistema de videoconferencia

Para una reunión visual eficaz, la serie UL3J admite su compatibilidad con Cisco System, que ofrece un control potente e integrado * para una videoconferencia más inteligente.

* Usando una conexión de cable HDMI (el cable HDMI es opcional)

Fácil configuración del menú para las necesidades verticales

Fácil configuración del menú para las necesidades verticales

Fácil configuración del menú para las necesidades verticales

La serie UL3J aumenta la comodidad de los usuarios al organizar los menús de uso frecuente* según su sector.

*Soporte vertical preestablecido: Corporativo/gobierno/venta minorista, sala de reuniones

Punto de acceso inalámbrico

La serie UL3J funciona como un enrutador virtual, que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.

Calidad de imagen excelente con resolución Ultra HD

Con una resolución de UHD, el color y los detalles del contenido se vuelven vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión aplicado con un panel IPS, proporciona contenidos nítidos.

Diseño delgado y sofisticado

Esta serie es delgada en tamaño y grosor de bisel, lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia de inmersión de la pantalla y proporciona un diseño sofisticado, lo que mejora la decoración del espacio donde se instala el producto.

*En comparación con la serie UL3G de LG

Alto rendimiento con LG webOS 6.0

LG webOS 6.0, actualizado en SoC* y motor web, está disponible en la serie UL3J para la ejecución fluida de varias tareas. La plataforma smart signage webOS de LG mejora la conveniencia del usuario con una GUI (interfaz gráfica de usuario) intuitiva.**

*SoC: *Sistema en chip
**GUI: Interfaz de usuario gráfica

Conexión de varios sensores

El sistema Smart Signage Platform de LG webOS permite la creación de soluciones de valor añadido* mediante la conexión sencilla de sensores externos** como GPIO, NFC/RFID, sensores de temperatura, etc., a través de un conector USB.

*Por ejemplo, mostrar información promocional específica según el cambio de tiempo a los visitantes de la tienda
**Los sensores externos se deben adquirir por separado y probar para comprobar su compatibilidad con la plataforma webOS.

Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG

Con la aplicación Promota* de LG, descargable para dispositivos móviles, puedes crear fácilmente tu propio contenido para visualizar. Con Promota, puedes añadir texto e imágenes para crear un perfil en línea para tu negocio, así como ofrecer información como noticias de eventos, menús de temporada, promociones e incluso más a tus clientes, mientras te recomiendan plantillas fáciles de usar relevantes para tu sector.

Promota, el sencillo ayudante publicitario de LG

*Promota de LG se puede descargar en la App Store y en Google Play Store. (no disponible para la región de Europa/CIS)

Altavoz integrado

El contenido se enriquecerá con los efectos de sonido de los altavoces incorporados, sin necesidad de comprar o instalar altavoces externos.

Fácil distribución de contenidos y actualización SW

La serie UL3J cuenta con Wi-Fi integrado, lo que facilita la distribución de contenidos de forma inalámbrica y la actualización del firmware en la misma red.

Servicio ConnectedCare en tiempo real de LG

El mantenimiento es sencillo y rápido con el servicio opcional ConnectedCare* de LG, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que respalda el funcionamiento estable del negocio de los clientes.

*La disponibilidad del servicio "LG ConnectedCare" varía según la región y debe adquirirse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.

Epeat registrado

La Herramienta de Evaluación Medioambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) es un método para que varios niveles de clientes evalúen el efecto de un producto en el medio ambiente. UL3J es una pantalla con certificación EPEAT Bronce*, lo que significa que cumple todos los criterios requeridos en la categoría de computadores y pantallas.

*Registrado en abril de 2021

ENERGY STAR® Certified

ENERGY STAR® Certified

Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    330nit (Typ.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Vida útil

    30.000 horas (mín.)

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Retrato/Paisaje

    No/Sí

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

  • Frecuencia de actualización

    120Hz

  • Tiempo de respuesta

    5ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    86

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Transparencia

    N/D

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • Salida de audio

  • Conexión en cadena

    NO

  • DP In

    NO

  • Salida de DP

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Entrada RS232C

  • Salida RS232C

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Ashed Blue

  • Ancho del marco

    Off : 6.9/6.9/6.9/18.4mm On : 15.9/15.9/15.9/19.9mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2115 x 1215 x 228mm

  • Manija

    NO

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1927 x 1104 x 59.9mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Peso empaquetado

    57.7Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400 mm

  • Peso (Cabezal)

    45.2Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Llave local de operación

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • ID de configuración automática

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • Faro

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Compensación de brillo

    NO

  • Certificación Cisco

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

  • Imagen sin señal

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 6.0

  • PBP

    NO

  • PIP

    NO

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Compartir pantalla

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 30 °C)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    751 BTU/Hr(Typ.), 1024 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Máx.

    300W

  • Apagado

    0.5W

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    154 W

  • Típ.

    220W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    YES(Old ErP for Jordan) / NO

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

  • CMS móvil

    NO

  • Promota

    Sí (No disponible para UE/CIS)

  • Nube SuperSign

    NO

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Luz solar directa

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D