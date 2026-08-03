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Serie UH5F-B
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
98"
Tecnología del panel
IPS
Resolución natural
3.840 x 2.160 (UHD)
Ritmo de actualización
120 Hz
Brillo (Típico, cd/m²)
500
Relación de contraste
1.300:1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
1 % de turbidez
Vida útil (Típ.)
50,000 horas
Horas de funcionamiento
24 h
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
RS232C Entrada/Salida (Conector telefónico de 4 clavijas), RJ45 (LAN) Entrada, Entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
14.9 mm (A nivel, fuera del bisel)
Dimensiones del monitor (A x A x P)
2.191,8 x 1.246,8 x 83,8 mm (sin manija y logo)
Peso (Cabezal)
81,1 kg
Tamaño de la caja (A × A × P)
2,354 x 1,386 x 420 mm
Peso empacado
119 kg
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
800 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
420 W / 560 W
Ahorro de energía inteligente
294W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP / Energy Star
Sí (Solo UE) / N/A
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Sensor recibidor luminoso/IR, Cable DP (1.8 M), Libro de normas, Teléfono a género RS232C, Tornillo de ojo
Opcional
No