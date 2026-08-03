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Serie UH5F-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de Pantalla
98"
Tecnología del panel
IPS
Brillo (Típico, cd/m²)
500
Relación de contraste
1,200 : 1
RC Dinámico
1,000,000:1 *La relación de luminosidad de color Full Black / Full White en la entrada de vídeo
Gama de colores
NTSC 72%
Profundida del color
1.06 millones de colores (10 bits)
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de Respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
28% (Haze)
Horas de funcionamiento
24 h/7 d
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
RS232C Entrada/Salida (Conector telefónico de 4 clavijas), RJ45 (LAN) Entrada, Entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Peso (Cabezal)
81,1 kg
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
800 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Típ./máx.
420W/560W
BTU (British Thermal Unit)
1,433.25 BTU/Hr (Típ.), 1,911 BTU/Hr (Máx.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB, NRTL
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/ Control+
SuperSign WB
Sí
Editor de medios de SuperSign
Sí
Signage365Care
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Sensor recibidor luminoso/IR, Cable DP (1.8 M), Libro de normas, Teléfono a género RS232C, Tornillo de ojo
Opcional
No