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Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 98UH5F-H

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Bisel: 14.9mm (A nivel, fuera del bisel)
  • Profundidad: 83,8mm (sin manija)
  • Interfaz: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • Altavoz incorporado y logotipo desmontable
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de Pantalla

    98"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    500

  • Relación de contraste

    1,200 : 1

  • RC Dinámico

    1,000,000:1 *La relación de luminosidad de color Full Black / Full White en la entrada de vídeo

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Profundida del color

    1.06 millones de colores (10 bits)

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de Respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    28% (Haze)

  • Horas de funcionamiento

    24 h/7 d

  • Orientación

    Vertical y horizontal

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)

  • Salida

    DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)

  • Control externo

    RS232C Entrada/Salida (Conector telefónico de 4 clavijas), RJ45 (LAN) Entrada, Entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Peso (Cabezal)

    81,1 kg

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    800 x 400 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de potencia

    Energía incorporada

  • Típ./máx.

    420W/560W

  • BTU (British Thermal Unit)

    1,433.25 BTU/Hr (Típ.), 1,911 BTU/Hr (Máx.)

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB, NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compatible con tipo OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/ Control+

  • SuperSign WB

  • Editor de medios de SuperSign

  • Signage365Care

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Sensor recibidor luminoso/IR, Cable DP (1.8 M), Libro de normas, Teléfono a género RS232C, Tornillo de ojo

  • Opcional

    No