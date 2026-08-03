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Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm
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Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm

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Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm

M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N
LG Monitor para digital Signage con computador embebido, Resolución Full HD 1920x1080, Marco de 16.9mm, M4224N

Características principales:

  • Panel PD (Public Display)
  • PC Embebido
  • Tecnología Super IPS
  • Bezel 16.9 mm
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Panel PD (Public Display)

El Panel PD (Public Display) le permite a los monitores comerciales de LG ser orientados de forma horizontal y vertical, minimizando los efectos de la gravedad. Adicional a lo anterior, esta tecnología tiene especificaciones más avanzadas que los páneles tradicionales para televisión, adaptándose a las necesidades de los usuarios de digital signage.

PC Embebido

Los monitores M4224N incluyen un PC embebido para reproducir contenidos localmente. El usuario solo debe cargarlos en el disco duro local y no requiere utilizar un player externo.

Tecnología Super IPS

Los monitores comerciales de LG incluyen la tecnología Super IPS, permitiendo un ángulo de visión más amplio sin distorsionar las imágenes.

Bezel 16.9 mm

Los monitores comerciales de LG que disponen de un bezel delgado, son especialmente diseñados para crear video walls sin la necesidad de elementos externos, tales como multiplexores o tarjetas de video. Con sólo 16.9mm en su marco, estos monitores permiten mostrar una única imagen en un arreglo de hasta 25 monitores, en un video wall de 5 columnas x 5 filas.

Full HD 1920 x 1080

Gracias a los últimos avances de tecnología incorporada en los monitores comerciales de LG, la resolución Full HD le permite ver imágenes revitalizadas de excelente calidad, ajustándose prácticamente a cualquier configuración requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Todas las especificaciones