About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Serie XE4F

Serie XE4F

Serie XE4F

49XE4F-M
Front view
Front view
Side view
Side view
Side view
Side view
Back view
Back view
Top view
Front view
Front view
Side view
Side view
Side view
Side view
Back view
Back view
Top view

Características principales:

  • Diseño delgado y robusto con excelente display
  • Diseño delgado y ligero
  • Fácil integración para un desarrollo personalizado
  • Luminosa y brillante
  • Ángulo de visión amplio
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Gama de colores

    NTSC 67%

  • Relación de contraste

    1,300:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS/M+

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    49

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Transparencia

    N/D

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • Salida de audio

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2)

  • Salida de DP

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Salida de altavoz externo

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (2ea, LAN 1ea / HDbaseT 1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Entrada RS232C

  • Salida RS232C

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1287 x 797 x 207mm

  • Manija

    NO

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1153 x 656.2 x 88.0mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Peso empaquetado

    37Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    N/D

  • Peso (Cabezal)

    32Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Antirreflectante

  • Grado de protección

    YES (IK10)

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

  • A prueba de roturas

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Fortalecimiento templado

  • Espesor

    5mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

  • Sensor de corriente

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

  • Sensor de humedad

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Llave local de operación

    NO

  • Sensor de píxeles

  • Indicador de encendido

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • ID de configuración automática

  • Sincronización de retroiluminación

  • Faro

    NO

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Compensación de brillo

    NO

  • Certificación Cisco

    NO

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

    NO

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

    NO

  • Imagen sin señal

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • PIP

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Compartir pantalla

    NO

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    5 % to 100 %

  • Temperatura de funcionamiento

    -30 °C to 50 °C

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)

  • Máx.

    350W

  • Apagado

    0.5W

  • Típ.

    300W (Full White) 144W (IEC 62087)

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

  • CMS móvil

    NO

  • Promota

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Luz solar directa

  • Calificación IP

    IP56

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    Max. 15 degree

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D