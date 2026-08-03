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Serie XE4F
Todas las especificaciones
PANEL
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Directo
Brillo
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Gama de colores
NTSC 67%
Relación de contraste
1,300:1
Dinámica CR
500,000:1
Vida útil
50,000 horas (típ.)
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Tecnología de paneles
IPS/M+
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
QWP (Placa de cuarto de onda)
SÍ
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%
Transparencia
N/D
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
Salida de audio
NO
Conexión en cadena
NO
DP In
SÍ (HDCP 2.2)
Salida de DP
NO
Entrada DVI-D
NO
Salida de altavoz externo
SÍ
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
Salida de HDMI
NO
Entrada de infrarrojos
NO
Salida de infrarrojos
NO
Entrada RGB
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (2ea, LAN 1ea / HDbaseT 1ea)
Salida RJ45 (LAN)
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Salida RS232C
SÍ
USB táctil
NO
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1287 x 797 x 207mm
Manija
NO
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1153 x 656.2 x 88.0mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Peso empaquetado
37Kg
Interfaz de montaje estándar VESA
N/D
Peso (Cabezal)
32Kg
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Antirreflectante
SÍ
Grado de protección
YES (IK10)
Infrarrojo - Resistencia (IR)
SÍ
A prueba de roturas
SÍ
Templado / Fortalecimiento químico
Fortalecimiento templado
Espesor
5mm
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor BLU
SÍ
Sensor de corriente
NO
VENTILADOR (Incorporado)
SÍ
Sensor de humedad
SÍ
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Llave local de operación
NO
Sensor de píxeles
SÍ
Indicador de encendido
SÍ
Sensor de proximidad
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
ID de configuración automática
SÍ
Sincronización de retroiluminación
SÍ
Faro
NO
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Compensación de brillo
NO
Certificación Cisco
NO
Administrador de control
SÍ
Crestron Connected
NO
Rotación de entrada externa
SÍ
Conmutador
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Método ISM
SÍ
Programación de contenidos locales
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Network Ready
NO
Imagen sin señal
SÍ
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 4.0
PBP
SÍ (2PBP)
PIP
SÍ
Reproducir vía URL
SÍ
modo PM
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Inversión de escaneo
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Compartir pantalla
NO
Configuración de clonación de datos
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SNMP
SÍ
Estado del envío
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Despertador en LAN
SÍ
webRTC
SÍ
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Humedad de funcionamiento
5 % to 100 %
Temperatura de funcionamiento
-30 °C to 50 °C
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
BTU (Unidad Térmica Británica)
1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)
DPM
3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)
Máx.
350W
Apagado
0.5W
Típ.
300W (Full White) 144W (IEC 62087)
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
ErP/Energy Star
Sí/No
Seguridad
CB / NRTL
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Potencia OPS integrada
NO
Compatible con tipo OPS
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
SÍ
CMS móvil
NO
Promota
NO
Nube SuperSign
NO
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
NO
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Luz solar directa
SÍ
Calificación IP
IP56
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Protección de energía
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Inclinación (boca arriba)
Max. 15 degree
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Precisión (típ.)
N/D
Tamaño de objeto disponible para tocar
N/D
Interfaz
N/D
Punto multitáctil
N/D
Soporte del sistema operativo
N/D
Espesor del vidrio protector
N/D
Transmisión del vidrio protector
N/D
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
N/D