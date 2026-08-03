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49XF3C
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
49" (123 cm) en diagonal
Tecnología del panel
M+ (WRGB)
Brillo
3,000 CD/M²
Resolución
1920x1080 (FHD)
Relación de contraste
1000:1
Relación de aspecto
16:9
Tiempo de vida
50,000 horas
Ubicación
Vertical y Horizontal
CONECTIVIDAD
Entradas
HDMI (2), DP, DVI-Audio, USB, Receptor IR, Pixel Sensor
Salidas
DP, Salida de altavoz externa (L/R)
Control externo
RS232C ( entrada/ salida), RJ45
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
6,5 mm (L/R) 9 mm (T/B)
Dimensiones
1092,7mmx626,4mmx105mm
Peso
22.0kg
VESA™ Standard
600 x 400
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Sensor de auto brillo
SI
Sensor de temperatura
SI
Cooling FAN (ventilador)
SI
Fail Over
SI
Smart Energy Saving (ahorro anergia)
SI
Memoria interna
SI
CONDICIONES AMBIENTALES
Rango de temperatura
0°C - 50°C
Rango de Humedad
10% - 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100 - 240V, 50/60Hz
Tipo de energía
Incorporada
ENERGÍA
Consumo de energía Typ./Max
190W / 250W
Consumo de energía inteligente
85W
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-w lite / Super Sign-c