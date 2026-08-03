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49XF3C

49XF3C

49XF3C

49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C
LG 49XF3C, 49XF3C

Características principales:

  • Brillo 3,000 Nits
  • Bisel 6,5 mm (L/R) 9mm (T/B)
  • Tiempo de uso: 50,000hrs
  • Proteccion contra humedad y polvo.
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    49" (123 cm) en diagonal

  • Tecnología del panel

    M+ (WRGB)

  • Brillo

    3,000 CD/M²

  • Resolución

    1920x1080 (FHD)

  • Relación de contraste

    1000:1

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tiempo de vida

    50,000 horas

  • Ubicación

    Vertical y Horizontal

CONECTIVIDAD

  • Entradas

    HDMI (2), DP, DVI-Audio, USB, Receptor IR, Pixel Sensor

  • Salidas

    DP, Salida de altavoz externa (L/R)

  • Control externo

    RS232C ( entrada/ salida), RJ45

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    6,5 mm (L/R) 9 mm (T/B)

  • Dimensiones

    1092,7mmx626,4mmx105mm

  • Peso

    22.0kg

  • VESA™ Standard

    600 x 400

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  • Sensor de auto brillo

    SI

  • Sensor de temperatura

    SI

  • Cooling FAN (ventilador)

    SI

  • Fail Over

    SI

  • Smart Energy Saving (ahorro anergia)

    SI

  • Memoria interna

    SI

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Rango de temperatura

    0°C - 50°C

  • Rango de Humedad

    10% - 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100 - 240V, 50/60Hz

  • Tipo de energía

    Incorporada

ENERGÍA

  • Consumo de energía Typ./Max

    190W / 250W

  • Consumo de energía inteligente

    85W

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c