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Serie XE3FS-B

Serie XE3FS-B

Serie XE3FS-B

86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B
LG Serie XE3FS-B, 86XE3ES1-B

Características principales:

  • Brillo (típ.): 3,000 cd/m²
  • Bisel: 101 mm (A/B), 135 mm (I/D)
  • Interfaz: HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ Audio/ RS232C/ RJ45/ IR externo
  • Revestimiento antirreflejo
  • Diseño IP56, cristal protector
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    86"

  • Resolución natural

    3840x2160 (UHD)

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    3000

  • Brillo (mín., cd/m²)

    2800

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Vida útil (Típ.)

    50,000 horas

  • Horas de funcionamiento

    24 horas

  • Orientación

    Vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI, DP, DVI-D, Audio, USB

  • Salida

    Bocina externa

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C, entrada RJ45(LAN), salida RJ45 (LAN) (4), entrada externa IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Peso del bisel

    101 mm (A/B), 135 mm (I/D)

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,338 x 2,100 x 187 mm

  • Peso (Cabezal)

    276kg

  • Peso con el empaque

    310kg

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    -30 °C hasta 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5% hasta 100%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Típico/máx.

    1,450 W/1,850 W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable HDMI, cable USB, manual (IG&EIG), libro de normas, teléfono a RS232C género, cable de extensión LAN, gomas sujetadoras del cable