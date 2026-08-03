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Serie XE3FS-B
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
86"
Resolución natural
3840x2160 (UHD)
Brillo (Típico, cd/m²)
3000
Brillo (mín., cd/m²)
2800
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Vida útil (Típ.)
50,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, DVI-D, Audio, USB
Salida
Bocina externa
Control externo
Entrada/salida RS232C, entrada RJ45(LAN), salida RJ45 (LAN) (4), entrada externa IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Peso del bisel
101 mm (A/B), 135 mm (I/D)
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,338 x 2,100 x 187 mm
Peso (Cabezal)
276kg
Peso con el empaque
310kg
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
-30 °C hasta 50 °C
Humedad de funcionamiento
5% hasta 100%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típico/máx.
1,450 W/1,850 W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB/NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable HDMI, cable USB, manual (IG&EIG), libro de normas, teléfono a RS232C género, cable de extensión LAN, gomas sujetadoras del cable