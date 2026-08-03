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One:Quick Works
Todas las especificaciones
PANEL
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Borde
Brillo
450nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Gama de colores
NTSC 72%
Relación de contraste
1,000:1
Dinámica CR
NO
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Tecnología de paneles
IPS
Retrato/Paisaje
No/Sí
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
9ms (G to G)
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 12%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
Salida de audio
NO
DP In
SÍ (USB tipo C)
Salida de DP
SÍ (USB tipo C)
Entrada DVI-D
NO
Salida de altavoz externo
NO
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
Salida de HDMI
NO
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada RGB
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Salida RJ45 (LAN)
NO
Entrada RS232C
NO
Salida RS232C
NO
USB táctil
NO
Entrada USB
USB 3.1 tipo A (2ea), USB tipo C (1ea)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Silver
Ancho del marco
T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1372 x 903 x 168mm (without Stand)
Manija
NO
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1265 x 769.5 x 61.8mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
1265 x 815 x 290mm
Peso empaquetado
31Kg
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300 mm
Peso (Cabezal)
26Kg
Peso (Cabezal + Soporte)
26.6Kg
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor BLU
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor de humedad
NO
Llave local de operación
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Indicador de encendido
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de temperatura
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
HDMI-CEC
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
DPM
0.5W
Máx.
245W
Apagado
0.5W
Ahorro de energía inteligente (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
Típ.
127W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
EMC
FCC Class "B" / CE
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
ErP/Energy Star
YES / Energy Star 8.0
Seguridad
CB / NRTL
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Potencia OPS integrada
NO
Compatible con tipo OPS
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
Opcional
2 pole Stand(ST-653TW)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Luz solar directa
N/D
Calificación IP
N/D
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Protección de energía
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Precisión (típ.)
3.5mm
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø8 mm
Interfaz
USB1.1
Punto multitáctil
Máx. 10 puntos
Soporte del sistema operativo
Windows 10 or higher
Espesor del vidrio protector
N/D
Transmisión del vidrio protector
N/D
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
35ms ↓
CARACTERÍSTICA DEDICADA - ONE:QUICK
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Aplicaciones integradas
Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)
Cámara_Campo de visión (FoV)
120°
Resolución de la cámara
3840 x 2160 (UHD)
Cámara_Encuadre de video
SÍ
Cámara_Zoom (ePTZ)
4x Zoom
Clonación
NO
Compatibilidad con One: Quick Share
SÍ
CPU
AMD Ryzen Embedded V1605B
Compartir archivos
SÍ
Gráfico
AMD Radeon Vega
Panel de inicio
NO
Barra de inicio
SÍ
Grabación (de voz) de reuniones
SÍ
Memoria (RAM)
8 GB
MIC_Matriz
10ea
MIC_Beamforming
SÍ
MIC_Alcance de captación
6m
One: reunión remota rápida
SÍ
Versión del sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise (Value)
Modo de lectura (luz azul)
SÍ
Captura de pantalla
SÍ
Vista dividida - Plantilla personalizada
NO
Vista dividida (Completa / Media)
SÍ
Almacenamiento
128 GB
Garantía
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
Wifi
802.11ac