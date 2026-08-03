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One:Quick Works

One:Quick Works

One:Quick Works

55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B
LG One:Quick Works, 55CT5WJ-B

Características principales:

  • Resolución: Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)
  • Brillo: 450 nits
  • Micrófono y cámara 4K integrados
  • Sonido (10 W + 10 W)
  • In-Cell Touch (Máx. 10 puntos)
  • Windows 10 IoT Enterprise (Valor)
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Borde

  • Brillo

    450nit (Typ.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    NO

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Retrato/Paisaje

    No/Sí

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    9ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 12%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • Salida de audio

    NO

  • DP In

    SÍ (USB tipo C)

  • Salida de DP

    SÍ (USB tipo C)

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Entrada RS232C

    NO

  • Salida RS232C

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB 3.1 tipo A (2ea), USB tipo C (1ea)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Silver

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • Manija

    NO

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    1265 x 815 x 290mm

  • Peso empaquetado

    31Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    300 x 300 mm

  • Peso (Cabezal)

    26Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    26.6Kg

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Llave local de operación

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • HDMI-CEC

  • Ahorro de energía inteligente

  • Despertador en LAN

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • DPM

    0.5W

  • Máx.

    245W

  • Apagado

    0.5W

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • Típ.

    127W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • Opcional

    2 pole Stand(ST-653TW)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Precisión (típ.)

    3.5mm

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    Ø8 mm

  • Interfaz

    USB1.1

  • Punto multitáctil

    Máx. 10 puntos

  • Soporte del sistema operativo

    Windows 10 or higher

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    35ms ↓

CARACTERÍSTICA DEDICADA - ONE:QUICK

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • Aplicaciones integradas

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • Cámara_Campo de visión (FoV)

    120°

  • Resolución de la cámara

    3840 x 2160 (UHD)

  • Cámara_Encuadre de video

  • Cámara_Zoom (ePTZ)

    4x Zoom

  • Clonación

    NO

  • Compatibilidad con One: Quick Share

  • CPU

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • Compartir archivos

  • Gráfico

    AMD Radeon Vega

  • Panel de inicio

    NO

  • Barra de inicio

  • Grabación (de voz) de reuniones

  • Memoria (RAM)

    8 GB

  • MIC_Matriz

    10ea

  • MIC_Beamforming

  • MIC_Alcance de captación

    6m

  • One: reunión remota rápida

  • Versión del sistema operativo

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • Modo de lectura (luz azul)

  • Captura de pantalla

  • Vista dividida - Plantilla personalizada

    NO

  • Vista dividida (Completa / Media)

  • Almacenamiento

    128 GB

  • Garantía

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

  • Wifi

    802.11ac