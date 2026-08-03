About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Tablero digital interactivo

Tablero digital interactivo

Tablero digital interactivo

55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B
LG Tablero digital interactivo, 55TR3BG-B

Características principales:

  • Brillo (con cristal): 350 nit (Típ.)
  • Tipo táctil: IR
  • Punto multitáctil: Máx. 20 puntos
  • Interfaz: HDMI (3), RGB/Entrada de audio, Entrada RS232C, USB 2.0 (3, Frente: 2ea, Parte inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), Salida táctil (USB 2.0, Tipo B) (2), HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16 : 9

  • Brillo (con cristal, típ.)

    350

  • Relación de contraste

    1,200 : 1

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Vida útil (Típ.)

    30,000 Horas (Mín.)

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    16/7

  • Orientación

    Horizontal

CONECTIVIDAD

  • (Entrada) Video/Audio

    HDMI (3), RGB/Entrada de audio

  • (Entrada) Control externo

    Entrada RS232C

  • (Entrada) USB

    USB 2.0 (3, Frente: 2ea, Parte inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), Salida táctil (USB 2.0, Tipo) (2)

  • (Salida) Video/Audio

    HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del bisel

    Negro

  • Ancho del bisel (Fuera del bisel)

    Superior/Derecha/Izquierda: 18.9 mm, Inferior: 45.7 mm

  • Peso (Cabezal)

    27 kg

  • Peso empacado

    34.1 kg

  • Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)

    1,271 x 774 x 84 mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad) con palé

    1,450 x 1,015 x 225 mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    400 x 200

CONDICIONES DEL AMBIENTE

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía incorporada

  • Consumo de energía (típ. / máx.)

    130/259 W

SONIDO

  • Altavoz

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE

  • ErP

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compatible con tipo OPS

TÁCTIL

  • Tipo táctil

    IR

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    Ø3 mm ↑

  • Tiempo de respuesta

    60 ms ↓ (Android)/100 ms ↓ (Windows)

  • Precisión

    ±1.5 mm

  • Interfaz

    USB 2.0

  • Espesor del vidrio protector

    3T (antirreflejo)

  • Transmisión del vidrio protector

    87%

  • Soporte del sistema operativo

    Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android(WindowsXP/Linux/Mac soporte para un punto táctil)

  • Punto multitáctil

    Máx. 20 puntos

ACCESORIO

  • Básico

    Cable de alimentación 3 M*1, Cable USB (Tipo A - Tipo B) 5 M*1, Cable HDMI 3 M*1, Lápiz de escritura* 2 piezas, Manual del usuario, QSG, Caja de cartón, Control remoto (incluye batería 2ea), Módulo Wifi