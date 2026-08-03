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Tablero digital interactivo
Características principales:
- Brillo (con cristal): 350 nit (Típ.)
- Tipo táctil: IR
- Punto multitáctil: Máx. 20 puntos
- Interfaz: HDMI (3), RGB/Entrada de audio, Entrada RS232C, USB 2.0 (3, Frente: 2ea, Parte inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), Salida táctil (USB 2.0, Tipo B) (2), HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología de panel
IPS
Relación de aspecto
16 : 9
Brillo (con cristal, típ.)
350
Relación de contraste
1,200 : 1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Vida útil (Típ.)
30,000 Horas (Mín.)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
16/7
Orientación
Horizontal
CONECTIVIDAD
(Entrada) Video/Audio
HDMI (3), RGB/Entrada de audio
(Entrada) Control externo
Entrada RS232C
(Entrada) USB
USB 2.0 (3, Frente: 2ea, Parte inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), Salida táctil (USB 2.0, Tipo) (2)
(Salida) Video/Audio
HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del bisel
Negro
Ancho del bisel (Fuera del bisel)
Superior/Derecha/Izquierda: 18.9 mm, Inferior: 45.7 mm
Peso (Cabezal)
27 kg
Peso empacado
34.1 kg
Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)
1,271 x 774 x 84 mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad) con palé
1,450 x 1,015 x 225 mm
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
400 x 200
CONDICIONES DEL AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía incorporada
Consumo de energía (típ. / máx.)
130/259 W
SONIDO
Altavoz
Sí
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
CB/NRTL
EMC
FCC Clase “A” / CE
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
Sí
TÁCTIL
Tipo táctil
IR
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø3 mm ↑
Tiempo de respuesta
60 ms ↓ (Android)/100 ms ↓ (Windows)
Precisión
±1.5 mm
Interfaz
USB 2.0
Espesor del vidrio protector
3T (antirreflejo)
Transmisión del vidrio protector
87%
Soporte del sistema operativo
Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android(WindowsXP/Linux/Mac soporte para un punto táctil)
Punto multitáctil
Máx. 20 puntos
ACCESORIO
Básico
Cable de alimentación 3 M*1, Cable USB (Tipo A - Tipo B) 5 M*1, Cable HDMI 3 M*1, Lápiz de escritura* 2 piezas, Manual del usuario, QSG, Caja de cartón, Control remoto (incluye batería 2ea), Módulo Wifi