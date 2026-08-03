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Pizarra Interactiva serie TR3DJ
Características principales:
- Brillo: 350nit (con cristal, típ.)
- Punto multitáctil: 20 puntos (máx.)
- Interfaz: HDMI (3), RGB (1), entrada de audio (1), entrada RS-232C (1), RJ45 (1), USB 3.0 tipo A (3), USB 2.0 tipo A (3), salida de audio/salida óptica, USB táctil (2)
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
390nit (Typ., without Glass)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
NO
Gama de colores
NTSC 68%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 25%
Vida útil
30.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
No/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
SÍ
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB3.0 tipo A (3ea), USB2.0 tipo A (3ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
USB 2.0 tipo B (2ea)
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm
Peso (Cabezal)
38.8Kg
Peso empaquetado
48.5Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1489 x 897 x 87mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1628 x 1005 x 208mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
32 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
NO
Sensor de brillo automático
NO
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
SÍ
Configuración de clonación de datos
NO
Crestron Connected
NO
Ahorro de energía inteligente
NO
modo PM
NO
Despertador en LAN
NO
Network Ready
NO
HDMI-CEC
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
180W
Máx.
300W
BTU (Unidad Térmica Británica)
614 BTU/Hr(Typ.), 1024 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE
ErP/Energy Star
Sí/No
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
SÍ (ranura)
Potencia OPS integrada
SÍ
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian
ACCESORIO
Básico
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø3 mm ↑
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
10ms ↓
Precisión (típ.)
±2.0mm
Interfaz
USB2.0
Espesor del vidrio protector
4mm (Anti-Glare)
Transmisión del vidrio protector
0.87
Soporte del sistema operativo
Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)
Punto multitáctil
Máx. 20 puntos
CARACTERÍSTICA DEDICADA - CREAR TABLERO
CPU
Dual core A73+Dual core A53
GPU
Dual Core Mail G51
Memoria (RAM)
3 GB
Almacenamiento
32 GB
Wifi
802.11a/b/g/n/ac
LAN
LAN Gigabit
Bluetooth
bluetooth 4.0
Versión del sistema operativo (Android)
Android 8