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LG CreateBoard, Pantalla Interactiva
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
390nit (Typ., without Glass)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
5,000:1
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 25%
Vida útil
50,000 horas (L30)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
No/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
SÍ
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB3.0 tipo A (4ea), USB2.0 tipo A (1ea), USB tipo C (1ea)
Salida de HDMI
SÍ
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
USB 2.0 tipo B (2ea)
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
SÍ
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 15/15/15/44mm
Peso (Cabezal)
35.0Kg
Peso empaquetado
44.7Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1488.4 × 896.6 × 87.2mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1628 × 1005 × 208mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
32 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
NO
Sensor de brillo automático
SÍ
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
PIP
SÍ
PBP
SÍ (2PBP)
Compartir pantalla
SÍ
Configuración de clonación de datos
NO
Crestron Connected
NO
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
NO
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
NO
HDMI-CEC
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 90 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
220W
Máx.
420W
BTU (Unidad Térmica Británica)
751 BTU/Hr(Typ.), 1433 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (15W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE
ErP/Energy Star
Sí/Sí
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
SÍ (ranura)
Potencia OPS integrada
SÍ
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
ACCESORIO
Básico
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
Opcional
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø2 mm ↑
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
5ms ↓
Precisión (típ.)
±1mm
Interfaz
USB2.0
Espesor del vidrio protector
3mm (Anti-Glare)
Transmisión del vidrio protector
0.88
Soporte del sistema operativo
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)
Punto multitáctil
Máx. 40 puntos (Windows), máx. 32 puntos (Android)
CARACTERÍSTICA DEDICADA - CREAR TABLERO
CPU
Quad core A55
GPU
Mail G52 Multicore 2
Memoria (RAM)
4 GB
Almacenamiento
32 GB
Wifi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
LAN
LAN Gigabit
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Versión del sistema operativo (Android)
Android 11