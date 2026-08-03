About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Serie TR3BF

Serie TR3BF

Serie TR3BF

75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B
LG Serie TR3BF, 75TR3BF-B

Características principales:

  • Brillo (con cristal de protección): 330 cd/m²
  • Tipo de función táctil: IR
  • Punto multitáctil: Máx. 20 puntos / Máx. 10 escritura
  • Interfaz: HDMI (3), entrada RGB/Audio, entrada RS232C, RJ45, USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2),HDMI (1), salida óptica/salida de audio
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    75"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución natural

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Brillo (Típ., cd/m², con cristal de protección)

    330

  • Relación de contraste

    1.100:1

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Vida útil (Típ.)

    30.000 h (Mín.)

  • Horas de funcionamiento

    16 h

  • Orientación

    Horizontal

CONECTIVIDAD

  • (Entrada) Video/Audio

    HDMI (3), entrada RGB/audio

  • (Entrada) Control externo

    Entrada RS232C, RJ45

  • (Salida) USB

    USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2)

  • (Salida) Video/Audio

    HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco (fuera del bisel)

    Parte superior/Derecha/Izquierda: 17,7 mm, Parte inferior: 45,7 mm

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1.709 × 1.020 × 86 mm

  • Peso (Cabezal)

    53 kg

  • Tamaño de la caja (A × A × P) con pallet

    1.950 × 1.266 × 285 mm

  • Peso empacado

    85 kg

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    800 x 400

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C hasta 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Potencia incorporada

  • Consumo de energía (Típ./Máx.)

    175W / 294W

SONIDO

  • Altavoz

    24 W (12 W + 12 W) incorporado

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE

  • ErP / Energy Star

    Sí(Solo EU)/No

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compatible con tipo OPS

ACCESORIO

  • Básico

    Cable de alimentación 3 M*1, cable USB (tipo A - tipo B) 5 M*1, cable HDMI 3 M*1, lápiz para escritura *2 piezas, Manual del usuario, QSG, caja de cartón, control remoto

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Software de escritura integrado

ESPECIFICACIONES TÁCTILES

  • Tipo de función táctil

    IR

  • Tamaño del objeto disponible para función táctil

    Ø3mm ↑

  • Tiempo de respuesta

    60ms ↓ (Android)/100ms ↓ (Windows)

  • Precisión

    1,5mm

  • Interfaz

    USB 2.0

  • Grosor de los cristales protectores

    4T (antirreflejo)

  • Transmisión de los cristales protectores

    87%

  • Compatibilidad con el sistema operativo

    Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac soporte para un punto táctil)

  • Punto multitáctil

    Máx. 20 puntos / Máx. 10 escritura