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LG CreateBoard, Pantalla Interactiva

LG CreateBoard, Pantalla Interactiva

LG CreateBoard, Pantalla Interactiva

86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B
LG CreateBoard, Pantalla Interactiva, 86TR3DK-B

Características principales:

  • Brillo (sin cristal): 440 nit (máx.), 390 nit (típ.)
  • Resolución: 3840 x 2160 (UHD)
  • Punto multitáctil: 40 puntos (máx.)

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    86

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    390nit (Typ., without Glass)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    5,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 68%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 28%

  • Vida útil

    50,000 horas (L30)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    No/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada USB

    USB3.0 tipo A (4ea), USB2.0 tipo A (1ea), USB tipo C (1ea)

  • Salida de HDMI

  • Salida de DP

    NO

  • Salida de audio

  • USB táctil

    USB 2.0 tipo B (2ea)

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

    NO

  • Salida RJ45 (LAN)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 15/15/15/44mm

  • Peso (Cabezal)

    58.6Kg

  • Peso empaquetado

    75.9Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1957 × 1160 × 100mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2110 × 1283 × 225mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    800 x 600 mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    32 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

    NO

  • Sensor de brillo automático

  • Indicador de encendido

  • Llave local de operación

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Imagen del logotipo de arranque

  • PIP

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • Compartir pantalla

  • Configuración de clonación de datos

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

    NO

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

    NO

  • HDMI-CEC

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 90 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    385W

  • Máx.

    580W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1314 BTU/Hr(Typ.), 1979 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (15W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP/Energy Star

    Sí/Sí

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    SÍ (ranura)

  • Potencia OPS integrada

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai

ACCESORIO

  • Básico

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • Opcional

    Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    Ø2 mm ↑

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    5ms ↓

  • Precisión (típ.)

    ±1mm

  • Interfaz

    USB2.0

  • Espesor del vidrio protector

    3mm (Anti-Glare)

  • Transmisión del vidrio protector

    0.88

  • Soporte del sistema operativo

    Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)

  • Punto multitáctil

    Máx. 40 puntos (Windows), máx. 32 puntos (Android)

CARACTERÍSTICA DEDICADA - CREAR TABLERO

  • CPU

    Quad core A55

  • GPU

    Mail G52 Multicore 2

  • Memoria (RAM)

    4 GB

  • Almacenamiento

    32 GB

  • Wifi

    802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

  • LAN

    LAN Gigabit

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • Versión del sistema operativo (Android)

    Android 11