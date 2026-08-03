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86BH5F-M
Contáctanos

86BH5F-M

Contáctanos

86BH5F-M

86BH5F-M
Front view
Front display view
Side view
Top view
Side view
Left side view
Back view
Side view
Front view
Front display view
Side view
Top view
Side view
Left side view
Back view
Side view

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Relación de aspecto: 58:9
  • Bisel: 4.4mm (I/D), 5.9mm (Parte superior/Parte inferior)
  • Profundidad: 81.7mm
  • Interfaz: HDMI (3), DP, USB(2), Audio, DVI-D, RS232C, RJ45, infrarrojo
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Pantalla ancha con adaptación al espacio de 58:9

La 86BH5F es la pantalla más apropiada para brindar nuevas formas de anuncios e información multiplexada en un formato de pantalla ancha 58:9. Al poder instalarse sin restricciones, da nueva vida a los espacios sin uso o de sobra.

Pantalla ancha con adaptación al espacio de 58:9

Formato ancho extendido 58:91
UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Formato ancho extendido 58:9

Es una pantalla ancha única con un tipo de barra 58:9 que proporciona mucha más flexibilidad en la reproducción del contenido que la pantalla convencional de relación 16:9.

*Solo contenidos en video. (Imágenes no compatibles).

Resolución Ultra HD (3,840 x 600)

UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Resolución Ultra HD (3,840 x 600)

La resolución Ultra HD ofrece una experiencia de visión envolvente con colores vívidos e imágenes claras.

Modo multipantalla con 4PBP

ENTREGA EFECTIVA DEL CONTENIDO

Modo multipantalla con 4PBP

La característica Imagen-por-Imagen (PBP) te permite mostrar múltiple contenido en una única pantalla con hasta cuatro partes. Es muy útil y conveniente para presentar varios anuncios diferentes o información al mismo tiempo y sin calibración.

Escena de mosaico con vista inmersiva

ENTREGA EFECTIVA DEL CONTENIDO

Escena de mosaico con vista inmersiva

La 86BH5F puede mostrar una escena en mosaico con una configuración de hasta 15 × 15. Esta será la mejor opción si quieres usar una pantalla grande o tener un impacto visual en tus clientes de una manera diferente.

Diseño con certificación IP5x

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Diseño con certificación IP5x

La Certificación a prueba de polvo IP5x asegura que el producto está completamente protegido del polvo, lo que elimina el riesgo de la degradación del rendimiento.

UX amigable para el usuario
EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

UX amigable para el usuario

La 86BH5F está equipada con UX fácil de usar para simplificar los flujos de aproximación, agrupar funciones similares y adoptar una GUI intuitiva para facilitar su uso. Cuando se utiliza la pantalla en el modo retrato, la OSD* también puede ajustarse acorde.

*OSD: Visualización en pantalla.

Conexión en cadena margarita LAN

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Conexión en cadena margarita LAN

Al usar esa característica de red de cadena margarita, puedes ejecutar comandos como el control, el monitoreo e incluso la actualización del firmware.

Monitoreo en tiempo real con ConnectedCare
EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Monitoreo en tiempo real con ConnectedCare

El mantenimiento más fácil y rápido está disponible con nuestra solución opcional de servicio en la nube, ConnectedCare*. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que garantiza el funcionamiento estable del negocio de los clientes.

*ConnectedCare es la marca del servicio Signage365Care de LG. La disponibilidad varía según la región.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    86

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    58:9

  • Resolución nativa

    3840 x 600 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2/1.3)

  • Entrada DVI-D

    SÍ (HDCP 1.4)

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    Entrada: HDMI, DP, DVI-D / Salida: DP

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

  • Peso (Cabezal)

    20.5Kg

  • Peso empaquetado

    38.2Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    2158.3 x 348.5 x 81.7mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2290 x 599 x 228mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 200 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    SI (4PBP)

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    NO

  • Reproducir vía URL

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

    NO

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

    NO

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

    NO

  • webRTC

    NO

  • Pro:Idiom

    NO

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    220W

  • Máx.

    240W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    100W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    YES(EU Only) / NO

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    Sí (Acceso a red inalámbrica)

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    NO

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

  • Opcional

    OPS Kit(KT-OPSF)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    IP5X

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D