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Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
OLED
Relación de aspecto
16:09
Resolución natural
1,920 × 1,080 (FHD)
Brillo (APL 25%, Típico cd/m²)
400
Brillo (APL 100%, Típico cd/m²)
150
Relación de contraste
150,000 : 1
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Vida útil (Típ.)
30,000 h
Horas de funcionamiento
18 horas/7 días (solo video en movimiento)
Orientación
Horizontal y vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio (Fijo/Apagado/Variable)
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 Entrada/salida, IR Entada
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Ancho del bisel (Sup./Inf./I/D)
0.6/0.6/6.7/6.7 mm (plano, fuera del bisel)5.0/10.6/7.6/7.6 mm (plano, en bisel)
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1,224.9 x 696.2 x 38.0 mm (cabezal, con tuerca Pem)1,224.9 x 696.2 x 12.4 mm (solo cabezal)Caja de señalización: 413 x 353 x 57.3 mm
Peso
6.6kg (cabezal)Caja de señalización : 3.5kg
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1,350 x 837 x 250 mm
Peso con el empaque
17kg (cabezal)
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Consumo de energía (típ. / máx.)
309W/318W (basado en una barra de 8 colores)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB, NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control+/Control
Signage365Care
Sí
ACCESORIOS
Básico
Control remoto, cable de energía, QSG, receptor de infrarrojos, libro de normas, teléfono para género RS232C, cables FFC (220 mm x 4 ea para conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP, cable LAN, cable RS232 (4P-4P), cable LC (VLC), cintas, tornillos, cubierta de blindaje para el montaje, fijadores de baldosas, barras de flexión
Opcional
Calibrador de curvatura (ACC-CC-EF5E)