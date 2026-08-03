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Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G

Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G

Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G

55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L
LG Pantalla Profesional OLED Curvo serie EF5G, 55EF5G-L

Características principales:

  • Brillo (Típico): 400 cd/m² (25% de nivel de imagen promedio)
  • Profundidad: 12.4mm (cabezal solamente)
  • Curvatura: ~1,000R (cóncava/convexa)
  • Interfaz: HDMI, DP, USB(2), Audio, RS232C, RJ45, infrarrojo
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    OLED

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Resolución natural

    1,920 × 1,080 (FHD)

  • Brillo (APL 25%, Típico cd/m²)

    400

  • Brillo (APL 100%, Típico cd/m²)

    150

  • Relación de contraste

    150,000 : 1

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Vida útil (Típ.)

    30,000 h

  • Horas de funcionamiento

    18 horas/7 días (solo video en movimiento)

  • Orientación

    Horizontal y vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI, DP, USB 2.0 (2)

  • Salida

    DP, Audio (Fijo/Apagado/Variable)

  • Control externo

    RS232C Entrada/salida, RJ45 Entrada/salida, IR Entada

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Ancho del bisel (Sup./Inf./I/D)

    0.6/0.6/6.7/6.7 mm (plano, fuera del bisel)5.0/10.6/7.6/7.6 mm (plano, en bisel)

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1,224.9 x 696.2 x 38.0 mm (cabezal, con tuerca Pem)1,224.9 x 696.2 x 12.4 mm (solo cabezal)Caja de señalización: 413 x 353 x 57.3 mm

  • Peso

    6.6kg (cabezal)Caja de señalización : 3.5kg

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1,350 x 837 x 250 mm

  • Peso con el empaque

    17kg (cabezal)

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Consumo de energía (típ. / máx.)

    309W/318W (basado en una barra de 8 colores)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB, NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control+/Control

  • Signage365Care

ACCESORIOS

  • Básico

    Control remoto, cable de energía, QSG, receptor de infrarrojos, libro de normas, teléfono para género RS232C, cables FFC (220 mm x 4 ea para conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP, cable LAN, cable RS232 (4P-4P), cable LC (VLC), cintas, tornillos, cubierta de blindaje para el montaje, fijadores de baldosas, barras de flexión

  • Opcional

    Calibrador de curvatura (ACC-CC-EF5E)