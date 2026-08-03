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Espacio artístico más allá de la pantalla

Espacio artístico más allá de la pantalla

Espacio artístico más allá de la pantalla

55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D
LG Espacio artístico más allá de la pantalla, 55EJ5D

Características principales:

  • Brillo: 400 cd/m2 (APL 25%)
  • Bisel: 1,2 mm (bisel de apagado)
  • Profundidad: 3,65 mm (módulo)
  • Interfaz: HDMI, DP, RS232C, RJ45, IR, USB 3.0, USB 2.0
  • SuperSign Premium / Enlace
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    55"

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

CONEXIÓN

  • Entrada

    HDMI, DP

  • Salida

    DP, audio

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C, entrada conector, receptor infrarrojo, USB 2.0, USB 3.0

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Ancho del bisel

    1,2, 1,2, 1,2, 1,2 mm (U, B, L, R *equipo sin bisel)

  • Dimensiones (anch. x alt. x prof.)

    Encabezado: 1.227 x 702,1 x 3,65 mm, caja de señalización: 420 x 230 x 75 mm

  • Peso

    Encabezado: 5,5 kg, caja de señalización: 5,3 kg, soporte de pared: 1,8 kg

  • Dimensiones del cartón (ancho x alto x profundidad)

    1.383 x 834 x 252 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura operativa

    0 °C a 40 °C

  • Humedad operativa

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Potencia incorporada

  • Tipo

    190 W

  • DPM

    Menos de 3 W

  • Apagado

    Menos de 0,5 W

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

  • Seguridad

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Sí / NA

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compartible con tipo OPS

  • Reproductor multimedia externo con enchufe

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign Premium

  • Software de control y supervisión

    Enlace SuperSign

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye 2 baterías), cable de extensión FPC (conexión entre la pantalla y la caja de señalización), cable de alimentación, cable DP, cable RS-232C, género RS-232C, cable LAN, receptor infrarrojo, manual (ESG, EIG), placa de montaje en la pared (incluye tornillos), funda de cubierta de arnés, guía de instalación de equipo, soporte de caja de señalización (U-Leg), tapa del cable FPC

  • Opcional

    OPS Kit (KT-OPSA)