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Espacio artístico más allá de la pantalla
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
55"
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
CONEXIÓN
Entrada
HDMI, DP
Salida
DP, audio
Control externo
Entrada/salida RS232C, entrada conector, receptor infrarrojo, USB 2.0, USB 3.0
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Ancho del bisel
1,2, 1,2, 1,2, 1,2 mm (U, B, L, R *equipo sin bisel)
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)
Encabezado: 1.227 x 702,1 x 3,65 mm, caja de señalización: 420 x 230 x 75 mm
Peso
Encabezado: 5,5 kg, caja de señalización: 5,3 kg, soporte de pared: 1,8 kg
Dimensiones del cartón (ancho x alto x profundidad)
1.383 x 834 x 252 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura operativa
0 °C a 40 °C
Humedad operativa
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Potencia incorporada
Tipo
190 W
DPM
Menos de 3 W
Apagado
Menos de 0,5 W
ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)
Seguridad
UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC
FCC Clase “A” / CE / KCC
ErP / Energy Star
Sí / NA
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compartible con tipo OPS
Sí
Reproductor multimedia externo con enchufe
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign Premium
Software de control y supervisión
Enlace SuperSign
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye 2 baterías), cable de extensión FPC (conexión entre la pantalla y la caja de señalización), cable de alimentación, cable DP, cable RS-232C, género RS-232C, cable LAN, receptor infrarrojo, manual (ESG, EIG), placa de montaje en la pared (incluye tornillos), funda de cubierta de arnés, guía de instalación de equipo, soporte de caja de señalización (U-Leg), tapa del cable FPC
Opcional
OPS Kit (KT-OPSA)