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Pantalla OLED Transparente
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55
Tecnología de paneles
OLED
Tipo de luz de fondo
OLED
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)
Relación de contraste
150,000:1
Dinámica CR
NO
Gama de colores
BT709 120%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3% (SET)
Vida útil
30.000 horas (típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
18/7 (Solo contenido en movimiento)
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
38% (SET)
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (1ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
1.4
DP In
SÍ (HDCP 1.3)
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
SÍ
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
SÍ
Salida de infrarrojos
SÍ (compartir salida RS232C)
Conexión en cadena
Entrada: HDMI, DP / Salida: DP
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Transparent
Ancho del marco
T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/121.7mm
Peso (Cabezal)
11.7Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)
Peso empaquetado
23.2Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1225.5 x 810.1 x 6.6mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1345 x 920 x 207mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
N/D
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
3mm
Grado de protección
N/D
Templado / Fortalecimiento químico
Fortalecimiento químico
Antirreflectante
SÍ
Infrarrojo - Resistencia (IR)
N/D
A prueba de roturas
SÍ
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
NO
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 4.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
NO
Imagen sin señal
NO
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
NO
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
NO
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
NO
Faro
NO
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
NO
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
171W (IEC 62087)
Máx.
280W
BTU (Unidad Térmica Británica)
853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
N/D
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
Sí/No
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
N/D
Potencia OPS integrada
N/D
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
SÍ
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea
Opcional
Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole), Tiling (ACC-V-EW5F)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
N/D
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
N/D
Precisión (típ.)
N/D
Interfaz
N/D
Espesor del vidrio protector
N/D
Transmisión del vidrio protector
N/D
Soporte del sistema operativo
N/D
Punto multitáctil
N/D