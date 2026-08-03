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Pantalla OLED Transparente

Pantalla OLED Transparente

Pantalla OLED Transparente

55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V
LG Pantalla OLED Transparente, 55EW5G-V

Características principales:

  • Brillo (típ.): 400 nit (APL 25%, sin cristal)
  • Transparencia (Típico): 38%
  • Bisel: 7.9 mm (Sup./Inf./I), 121.7 mm (Inf.)
  • Interfaz: HDMI/DP/USB (2)/RS232C/RJ45/Audio/IR
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tecnología de paneles

    OLED

  • Tipo de luz de fondo

    OLED

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    120Hz

  • Brillo

    150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)

  • Relación de contraste

    150,000:1

  • Dinámica CR

    NO

  • Gama de colores

    BT709 120%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3% (SET)

  • Vida útil

    30.000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    18/7 (Solo contenido en movimiento)

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    38% (SET)

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (1ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    1.4

  • DP In

    SÍ (HDCP 1.3)

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Salida de infrarrojos

    SÍ (compartir salida RS232C)

  • Conexión en cadena

    Entrada: HDMI, DP / Salida: DP

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Transparent

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/121.7mm

  • Peso (Cabezal)

    11.7Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

  • Peso empaquetado

    23.2Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1225.5 x 810.1 x 6.6mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1345 x 920 x 207mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    N/D

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    3mm

  • Grado de protección

    N/D

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Fortalecimiento químico

  • Antirreflectante

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    N/D

  • A prueba de roturas

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

    NO

  • Imagen sin señal

    NO

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

    NO

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

    NO

  • Faro

    NO

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

    NO

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    171W (IEC 62087)

  • Máx.

    280W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    N/D

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    N/D

  • Potencia OPS integrada

    N/D

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea

  • Opcional

    Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole), Tiling (ACC-V-EW5F)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D