We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Señalización táctil OLED transparente
Señalización táctil OLED transparente
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
OLED
Resolución natural
1920 x 1080 (FHD)
Brillo (Typ.)
150 / 400 nit (APL 100% / 25 %, sin cristal)
Relación de contraste
150,000 : 1
Relación de contraste dinámico
No
Gama de colores
BT709 120 %
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Profundidad del color
1.07 mil millones de colores (10bit)
Tiempo de respuesta
1 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
No
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
18 / 7 (Solo contenido en movimiento)
Retrato/Paisaje
Sí / Sí
Transparencia (Típico)
33% (Conjunto)