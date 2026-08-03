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Señalización táctil OLED transparente

Señalización táctil OLED transparente

Señalización táctil OLED transparente

55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A
LG Señalización táctil OLED transparente, 55EW5TF-A

Características principales:

  • Brillo(Típico): 400 cd/m² (APL 25%, sin cristal)
  • Transparencia(Típico): 33% (Conjunto)
  • Bisel: 7.9 mm (T/B/L), 144.5 mm (B)
  • Interfaz: HDMI / DP / USB 2.0(2) / USB táctil / RS232C / RJ45/ IR / Audio
  • P-Cap táctil, cristal frontal templado (3T)
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    OLED

  • Resolución natural

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo (Typ.)

    150 / 400 nit (APL 100% / 25 %, sin cristal)

  • Relación de contraste

    150,000 : 1

  • Relación de contraste dinámico

    No

  • Gama de colores

    BT709 120 %

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Profundidad del color

    1.07 mil millones de colores (10bit)

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    No

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    18 / 7 (Solo contenido en movimiento)

  • Retrato/Paisaje

    Sí / Sí

  • Transparencia (Típico)

    33% (Conjunto)