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Serie EJ5E

Serie EJ5E

Serie EJ5E

65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B
LG Serie EJ5E, 65EJ5E-B

Características principales:

  • Brillo (Típico): 400 cd/m² (APL 25%)
  • Bisel: 0.9 mm (A nivel, fuera del bisel)
  • Profundidad: 6.0 mm (Cabezal)
  • Interfaz: HDMI/USB 2.0(2)/DP/Audio Out/RS232C/RJ45/IR
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    65"

  • Resolución natural

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Brillo (APL 25%, Típico cd/m²)

    400

  • Brillo (APL 100%, Típico cd/m²)

    150

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI, DP, USB 2.0 (2)

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    RS232C de entrada/salida, RJ45 de entrada/salida, receptor IR externo

ESPECIFICACIONES FISICAS

  • Peso del bisel

    (Fuera del bisel) 0.9 mm (Plano)(En bisel) 8.1 mm (S), 10.7 mm (A), 8.3 mm (I/D)

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    (Cabezal) 1,445.1 x 822.6 x 6.0 mm(Caja de señalización) 782.8 x 35.5 x 239.0 mm

  • Peso

    13.5 kg (Conjunto)

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1,590 x 965 x 205 mm

  • Peso con el empaque

    23.4 kg

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Rango de temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Rango de humedad de funcionamiento

    10% ~ 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Consumo de energía (típ. / máx.)

    440 W (barra de color 8)/478 W (barra de color 8)

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    Sí (Solo UE)/No

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

  • Reproductor multimedia externo extraíble

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control+/Control

ACCESORIO

  • Básico

    Controlador remoto, cable de energía, QSG, receptor de infrarrojos, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable RS232 (4p-4p), cables FFC (para conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP, cable LAN, LC (cable VLC), fijadores de pared, guía de instalación de fijador de pared, hojas de guía de instalación, cintas (para cableado y a prueba de polvo), tornillos