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Serie EJ5E
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
65"
Resolución natural
3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (APL 25%, Típico cd/m²)
400
Brillo (APL 100%, Típico cd/m²)
150
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio
Control externo
RS232C de entrada/salida, RJ45 de entrada/salida, receptor IR externo
ESPECIFICACIONES FISICAS
Peso del bisel
(Fuera del bisel) 0.9 mm (Plano)(En bisel) 8.1 mm (S), 10.7 mm (A), 8.3 mm (I/D)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
(Cabezal) 1,445.1 x 822.6 x 6.0 mm(Caja de señalización) 782.8 x 35.5 x 239.0 mm
Peso
13.5 kg (Conjunto)
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1,590 x 965 x 205 mm
Peso con el empaque
23.4 kg
CONDICIONES DEL ENTORNO
Rango de temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento
10% ~ 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240V~, 50/60Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Consumo de energía (típ. / máx.)
440 W (barra de color 8)/478 W (barra de color 8)
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP/Energy Star
Sí (Solo UE)/No
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
Reproductor multimedia externo extraíble
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control+/Control
ACCESORIO
Básico
Controlador remoto, cable de energía, QSG, receptor de infrarrojos, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable RS232 (4p-4p), cables FFC (para conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP, cable LAN, LC (cable VLC), fijadores de pared, guía de instalación de fijador de pared, hojas de guía de instalación, cintas (para cableado y a prueba de polvo), tornillos