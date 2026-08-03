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Serie SVM5F
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
55"
Tecnología del panel
IPS
Relación de aspecto
16:09
Brillo (Típico, cd/m²)
500
Relación de contraste
1,100:1
Relación de contraste dinámico
500.000: 1 *La relación de luminosidad del color Negro completo/Blanco completo según la condición de entrada de vídeo.
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
Niebla 28%
Vida útil (Típ.)
60,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD
Entradas
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida
DP, Audio
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
0.44 mm (Plano)
Peso (Cabezal)
16.8 kg
Peso empacado
23.6 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,210.51 x 681.22 x 86.5 mm
Tamaño de la caja (A × A × P)
1.353 x 855 x 263 mm
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
200 W/250 W
Ahorro de energía inteligente
105 W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB/NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí (Solo UE)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de energía, cable RS232C, cable LAN, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual
Opcional
Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V), Kit OPS (KT-OPSF)