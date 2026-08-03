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Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS

Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS

Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS

LAEC018-GN2
LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2
LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2
LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2
LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2
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LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2
LG Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS, LAEC018-GN2

Características principales:

  • Distancia entre píxeles: 1,88 mm
  • Tamaño de pantalla: 163” (Full HD)
  • Brillo: 500 nit (máx., después de la calibración)
  • Controlador de sistema integrado
  • Altavoz incorporado
  • Accesorios dedicados: montaje en pared, soporte dedicado (opcional)
Más

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del modelo

    LAEC018-GN2

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxeles

    Single SMD

  • Distancia entre píxeles

    1.88

  • Medidas del módulo (An. x Al., mm)

    300x168.75

  • Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)

    284,444

  • Planitud del bastidor (mm)

    ±0.2

  • Material del bastidor

    Aluminum

  • Acceso al servicio

    Front

  • N.º de módulo por pantalla (An. x Al.)

    12x12 (Total 144)

  • Resolución de la pantalla (An. x Al.)

    1,920x1,080

  • Medidas de la pantalla (An. x Al. x Pr., mm, con bisel)

    3,604x2,029x45.5 (Thickest 81)

  • Superficie de la pantalla (m2)

    7.29

  • Peso de la pantalla

    190

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo máx. (después de la calibración, nits)

    500

  • Ángulo de visión (horizontal)

    160

  • Ángulo de visión (vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    0.98

  • Uniformidad del color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    3,000:1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

  • Temperatura del color

    3,200~9,300

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo energético (W/m2, máx.)

    302

  • Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)

    1,030

  • Alimentación (V)

    100 to 240

  • Frecuencia de fotogramas (Hz)

    50 / 60

  • Tasa de actualización (Hz)

    3,000

  • Consumo energético (W/pantalla, máx.)

    2,200

  • Consumo energético (W/pantalla, medio)

    880

  • Disipación del calor(W/pantalla, máx.)

    7,506

  • Disipación del calor(W/pantalla, medio)

    3,004

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

  • Temperatura de funcionamiento (℃)

    0℃ to +40℃

  • Humedad de funcionamiento

    10~90%RH

  • Índice IP Frontal

    IP30

  • Índice IP Trasero

    IP20

  • Vida útil del LED (brillo medio)

    100,000

ESTÁNDAR

  • Certificación

    CE,FCC,ETL,CB,CE-RED

ENTORNO

  • Entorno

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    Embedded(webOS)

ALTAVOZ

  • Altavoz

    Built-in(9W+9W)

PUERTO I/O

  • Puerto I/O

    HDMI(3), DP(1), USB, LAN, RS232C In/Out, IR, Optical Digital Audio Out