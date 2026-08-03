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Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS
Pantalla LED de 163" todo en uno con webOS
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del modelo
LAEC018-GN2
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxeles
Single SMD
Distancia entre píxeles
1.88
Medidas del módulo (An. x Al., mm)
300x168.75
Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)
284,444
Planitud del bastidor (mm)
±0.2
Material del bastidor
Aluminum
Acceso al servicio
Front
N.º de módulo por pantalla (An. x Al.)
12x12 (Total 144)
Resolución de la pantalla (An. x Al.)
1,920x1,080
Medidas de la pantalla (An. x Al. x Pr., mm, con bisel)
3,604x2,029x45.5 (Thickest 81)
Superficie de la pantalla (m2)
7.29
Peso de la pantalla
190
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo máx. (después de la calibración, nits)
500
Ángulo de visión (horizontal)
160
Ángulo de visión (vertical)
160
Uniformidad del brillo
0.98
Uniformidad del color
±0.015Cx,Cy
Relación de contraste
3,000:1
Profundidad de procesamiento (bit)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
Temperatura del color
3,200~9,300
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo energético (W/m2, máx.)
302
Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)
1,030
Alimentación (V)
100 to 240
Frecuencia de fotogramas (Hz)
50 / 60
Tasa de actualización (Hz)
3,000
Consumo energético (W/pantalla, máx.)
2,200
Consumo energético (W/pantalla, medio)
880
Disipación del calor(W/pantalla, máx.)
7,506
Disipación del calor(W/pantalla, medio)
3,004
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Temperatura de funcionamiento (℃)
0℃ to +40℃
Humedad de funcionamiento
10~90%RH
Índice IP Frontal
IP30
Índice IP Trasero
IP20
Vida útil del LED (brillo medio)
100,000
ESTÁNDAR
Certificación
CE,FCC,ETL,CB,CE-RED
ENTORNO
Entorno
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
Embedded(webOS)
ALTAVOZ
Altavoz
Built-in(9W+9W)
PUERTO I/O
Puerto I/O
HDMI(3), DP(1), USB, LAN, RS232C In/Out, IR, Optical Digital Audio Out