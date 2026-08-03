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Lámina LED transparente a color
Todas las especificaciones
LAT240DT1
Pitch
24±0.2mm
Tipo de LED
Paquete de colores R,G,B 3 en1 (SMD1818)
Resolución
28 x 20
Píxeles por panel
560
Densidad de píxeles [punto/m²]
1736
Brillo (después de la calibración)
>1,000nit
Relación de contraste
≥ 100,000:1
Uniformidad de luminancia
≥ 70%
Uniformidad de cromaticidad
Δu’v’≤0.015
Ángulo de visualización (H x V)
120 x 120
Tiempo de vida útil (brillo al 50%)
50,000 horas
Uso diario
las 24 horas, los 7 días de la semana
Garantía
2 años
Transmitancia
0.73
Temperatura de funcionamiento(℃)
0℃ ~ 45℃ (solo para instalación de cristal en interiores)
Instalación curva
1,100R (Cóncavo/convexo)
Corte de la lámina
Sí (paralelo al lado del bisel solamente)
Distorsión de colores de la superficie de la lámina
No
Procesamiento de colores
Nivel 130/120/110 (R, G, B)
Colores
1,716,000 colores
Cromaticidad de los colores
Cx: 0.28±0.03, Cy: 0.28±0.03
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
668 x 480 x 2.0 mm (con lámina de protección frontal y trasera)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
0.73kg
Consumo de energía
37W (panel transparente 1EA + Kit para bisel 1EA)
PRIMER KIT PARA BISEL
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
547.3 x 63 x 24 mm
Peso
0.45kg
KIT PARA BISEL COMÚN
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
479.5 x 28.1 x 24 mm
Peso
0.26kg
CONTROLADOR DE LA UNIDAD
Resolución
960 x 540 (4 controladores de unidad necesarios para FHD)
Interfaz
Entrada: LVDSSalida: RJ45 x4EA
Longitud de transmisión máxima
100m
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
293 x 37 x 188.7 mm
Peso
1.5kg
Sensor de temperatura
Sí
Consumo de energía
20W
CONTROLADOR DEL SISTEMA
Video (máx. resolución de entrada)
DP: 3,840 x 2,160 a 30 Hz HDMI: 3,840 x 2,160 a 30 Hz DVI-D: 1,920 x 1,080 @60 Hz
Entrada
HDMI, DP, DVI-D, RS232C, RJ45 (sin indicador LED), receptor de IR (para la instalación), USB 3.0
Salida
LVDS, DP, RS232C, RJ45 (sin indicador LED)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
293 x 40.1 x 193.3 mm
Peso (cabezal)
1.6kg
Sensor de temperatura
Sí
Sensor de luz
Sí
Selección de fuentes
HDMI, DVI-D, DP
TPC (control de luminancia máxima temporal)
Sí
Consumo de energía
17W
CMS S/W
Sí
Accesorios
Cable de energía, IR + sensor de brillo (1.5 m), género teléfono 4P a RS232C, ESG, manual de regulación, tarjeta de garantía
CONSUMO DE ENERGÍA
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
183 × 86 × 28 mm
Peso
0.769kg
Entrada
100~240 V, 50~60 Hz
Salida
19.5V/10.8A (210W)
Color
Blanco
Cable de salida DC
14AWG, 1.5m
Tipo
Tipo