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Pantalla LG LED Bloc serie LSAC

Pantalla LG LED Bloc serie LSAC

Pantalla LG LED Bloc serie LSAC

LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK
LG Pantalla LG LED Bloc serie LSAC, LSAC025-SK

Características principales:

  • Pixel Pitch: 2.5 mm
  • Brillo: 600 nits
  • Transmisión de señales sin cables y acoplamiento de energía
  • Procesador Inteligente Alpha 7
  • Plataforma inteligente LG webOS
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Todas las especificaciones

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    Seguridad 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxel

    SMD 3 en 1

  • Tamaño de píxel (mm)

    2.50

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    120x90

  • Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm)

    300x225

  • Peso por módulo (kg)

    430g

  • Número de módulos por gabinete (ancho x alto)

    4x3

  • Resolución del gabinete (ancho x alto)

    480x270

  • Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad, mm)

    1200x675x51

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.810

  • Peso por gabinete (kg/unidad)

    22.5kg

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    27.8kg

  • Densidad física de píxel (pixeles/㎡)

    160,000

  • Horizontalidad del gabinete (mm)

    ±0.5

  • Material del gabinete

    Aluminio fundido

  • Acceso de servicio

    Frontal

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo máximo (después de la calibración, nit)

    Máximo. 1,000nit / máx. 600nit

  • Temperatura de color (K)

    3,200 - 9,300 K

  • Ángulo de visión visual (horizontal)

    160

  • Ángulo de visión visual (vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    95%

  • Uniformidad de color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    Máximo. 9,000:1 Típ. 5,000:1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    20 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    290

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    190

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    358

  • Disipación de calor (BTU/h/gabinete, máx.)

    990

  • Disipación de calor (BTU/h/gabinete, promedio)

    648

  • Disipación de calor (BTU/h/m², máx.)

    1,222

  • Fuente de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Frecuencia de actualización (Hz)

    3,840

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

  • Vida útil del LED (brillo medio)

    100,000

  • Temperatura de funcionamiento (°C)

    0∘ a +40∘

  • Humedad de funcionamiento

    10-80%RH

  • Escala IP frontal

    IP20

  • Escala IP trasera

    IP20

MEDIO AMBIENTE

  • Medio ambiente

    RoHS

CONTROLADOR

  • Controlador

    CSAC-025K

ACCESO DE SERVICIO

  • Acceso de servicio

    Frontal y trasero* El módulo se puede acceder desde el frente

CORRIENTE DE ENTRADA(TÍPICA, A@VA)

  • Corriente de entrada (típica, A@VA)

    Tip. 130A(220Vac@50Hz)25'C,Arranque en frío(Incluye redundancia de energía)

CORRIENTE DE FUGA(MA)

  • Corriente de fuga (mA)

    Tip 0.6MA (220Vac@50HZ)(Incluye redundancia de energía)