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Pantalla LG LED Bloc serie LSAC
Todas las especificaciones
CERTIFICACIÓN
Certificación
Seguridad 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxel
SMD 3 en 1
Tamaño de píxel (mm)
2.50
Resolución del módulo (ancho x alto)
120x90
Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm)
300x225
Peso por módulo (kg)
430g
Número de módulos por gabinete (ancho x alto)
4x3
Resolución del gabinete (ancho x alto)
480x270
Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad, mm)
1200x675x51
Área de superficie del gabinete (m²)
0.810
Peso por gabinete (kg/unidad)
22.5kg
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
27.8kg
Densidad física de píxel (pixeles/㎡)
160,000
Horizontalidad del gabinete (mm)
±0.5
Material del gabinete
Aluminio fundido
Acceso de servicio
Frontal
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo máximo (después de la calibración, nit)
Máximo. 1,000nit / máx. 600nit
Temperatura de color (K)
3,200 - 9,300 K
Ángulo de visión visual (horizontal)
160
Ángulo de visión visual (vertical)
160
Uniformidad del brillo
95%
Uniformidad de color
±0.015Cx,Cy
Relación de contraste
Máximo. 9,000:1 Típ. 5,000:1
Profundidad de procesamiento (bit)
20 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
290
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
190
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
358
Disipación de calor (BTU/h/gabinete, máx.)
990
Disipación de calor (BTU/h/gabinete, promedio)
648
Disipación de calor (BTU/h/m², máx.)
1,222
Fuente de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Frecuencia de actualización (Hz)
3,840
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Vida útil del LED (brillo medio)
100,000
Temperatura de funcionamiento (°C)
0∘ a +40∘
Humedad de funcionamiento
10-80%RH
Escala IP frontal
IP20
Escala IP trasera
IP20
MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
RoHS
CONTROLADOR
Controlador
CSAC-025K
ACCESO DE SERVICIO
Acceso de servicio
Frontal y trasero* El módulo se puede acceder desde el frente
CORRIENTE DE ENTRADA(TÍPICA, A@VA)
Corriente de entrada (típica, A@VA)
Tip. 130A(220Vac@50Hz)25'C,Arranque en frío(Incluye redundancia de energía)
CORRIENTE DE FUGA(MA)
Corriente de fuga (mA)
Tip 0.6MA (220Vac@50HZ)(Incluye redundancia de energía)