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Serie LSCA
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxeles
3 en 1 SMD
Pixel Pitch(mm)
2.97
Resolución de módulo (Ancho x Altura)
64x128
Dimensiones de módulo (Ancho x Altura, mm)
250x500
Peso por módulo (kg)
1.30
Cantidad de módulos por caja de unidad (Ancho x Altura)
2 x 2 / 2 x 1 (Medio tamaño)
Resolución de la carcasa de unidad (Ancho x Altura)
128 x 256 / 128 x 128 (tamaño medio)
Dimensiones de la carcasa de unidad (Ancho x Altura x Profundidad, mm)
500 x 1000 x 66 / 500 x 500 x 66 (tamaño medio)
Área de la superficie de la carcasa de la unidad (㎡)
0.500 / 0.250 (tamaño medio)
Peso por carcasa de unidad (Kg/unidad)
12.0 / 8.0 (tamaño medio)
Peso por metro cuadrado (kg/㎡)
24.0 / 32.0 (tamaño medio)
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
65.536
Horizontalidad de la carcasa de la unidad (mm)
±0.3
Densidad física de píxel (pixeles/㎡)
65,536
Material de la carcasa de la unidad
Fundición de aluminio
Acceso de servicio
Frontal o trasero
PARÁMETRO ÓPTICO
Brillo Mínimo (Luego de la calibración)
1000
Temperatura del color
6500
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
160
Uniformidad del brillo
97%
Uniformidad del color
± 0.003 Cx,Cy
Relación de contraste
7,000
Profundidad de procesamiento (bit)
14
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (máximo c/Unidad)
270 / 135 (tamaño medio)
Consumo de energía (promedio c/Unidad)
90 / 45 (tamaño medio)
Consumo de energía (máximo/㎡)
540
Suministro de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Ritmo de actualización (Hz)
3840
OPERACIÓN ESPECIFICACIONES
Vida útil (horas a la mitad de brillo)
100,000
Temperatura de funcionamiento(℃)
-10∘ a +45∘
Humedad de funcionamiento
0~80% de humedad relativa
Clasificación IP (frontal/posterior)
IP30
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE,FCC,ETL
MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
RoHS