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Serie LSCA

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Características principales:

  • Tamaño de Píxel: 2.97 mm
  • Brillo (Tip.): 1,000 cd/m²
  • Montaje Rápido y Mantenimiento Sencillo
  • Dos Opciones de armazón de pantalla
  • Opción de esquina a 90º disponible
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxeles

    3 en 1 SMD

  • Pixel Pitch(mm)

    2.97

  • Resolución de módulo (Ancho x Altura)

    64x128

  • Dimensiones de módulo (Ancho x Altura, mm)

    250x500

  • Peso por módulo (kg)

    1.30

  • Cantidad de módulos por caja de unidad (Ancho x Altura)

    2 x 2 / 2 x 1 (Medio tamaño)

  • Resolución de la carcasa de unidad (Ancho x Altura)

    128 x 256 / 128 x 128 (tamaño medio)

  • Dimensiones de la carcasa de unidad (Ancho x Altura x Profundidad, mm)

    500 x 1000 x 66 / 500 x 500 x 66 (tamaño medio)

  • Área de la superficie de la carcasa de la unidad (㎡)

    0.500 / 0.250 (tamaño medio)

  • Peso por carcasa de unidad (Kg/unidad)

    12.0 / 8.0 (tamaño medio)

  • Peso por metro cuadrado (kg/㎡)

    24.0 / 32.0 (tamaño medio)

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    65.536

  • Horizontalidad de la carcasa de la unidad (mm)

    ±0.3

  • Densidad física de píxel (pixeles/㎡)

    65,536

  • Material de la carcasa de la unidad

    Fundición de aluminio

  • Acceso de servicio

    Frontal o trasero

PARÁMETRO ÓPTICO

  • Brillo Mínimo (Luego de la calibración)

    1000

  • Temperatura del color

    6500

  • Ángulo de visualización (Horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (Vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    97%

  • Uniformidad del color

    ± 0.003 Cx,Cy

  • Relación de contraste

    7,000

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    14

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (máximo c/Unidad)

    270 / 135 (tamaño medio)

  • Consumo de energía (promedio c/Unidad)

    90 / 45 (tamaño medio)

  • Consumo de energía (máximo/㎡)

    540

  • Suministro de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Ritmo de actualización (Hz)

    3840

OPERACIÓN ESPECIFICACIONES

  • Vida útil (horas a la mitad de brillo)

    100,000

  • Temperatura de funcionamiento(℃)

    -10∘ a +45∘

  • Humedad de funcionamiento

    0~80% de humedad relativa

  • Clasificación IP (frontal/posterior)

    IP30

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    CE,FCC,ETL

MEDIO AMBIENTE

  • Medio ambiente

    RoHS