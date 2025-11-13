We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UHD TV Signage PK640S: señalización profesional 4K con gestión inteligente y gran durabilidad
55PK640S0SB
()
LG TV Signage con Funciones Esenciales
* Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.
Calidad de imagen Ultra HD para comunicación profesional
Con resolución cuatro veces superior al Full HD, la serie PK640S ofrece imágenes más nítidas, colores vibrantes y detalles realistas, garantizando una experiencia visual impactante para clientes y empleados.
Diseño delgado y fácil de instalar
El PK640S destaca por su diseño compacto y elegante que optimiza el espacio. Su estructura ligera facilita la instalación en paredes o estructuras existentes, ideal para entornos comerciales, corporativos y educativos.
Plataforma inteligente LG webOS 25
La versión más reciente de webOS 25, con procesador mejorado (SoC) y motor web avanzado, permite ejecutar múltiples tareas con fluidez. Su interfaz intuitiva (GUI) simplifica la gestión de contenido, ofreciendo una experiencia ágil para administradores y operadores.
*** SoC: Sistema en Chip
** GUI: Interfaz Gráfica de Usuario
Gestión integral de contenido con
LG SuperSign CMS
La solución LG SuperSign CMS facilita la creación y programación de contenidos digitales de forma organizada y profesional. Permite conectar a los clientes con servicios personalizados y mantener la comunicación visual siempre actualizada.
* LG SuperSign CMS se vende por separado.
Gestión de contenido y grupos desde el display
El sistema de gestión integrado permite editar, reproducir y programar contenidos fácilmente sin necesidad de un PC. Se puede controlar desde control remoto, mouse o smartphone, simplificando la operación en cadenas de tiendas o puntos de venta.
Promociones en Tiempo Real
Con tecnología Beacon y Bluetooth® Low Energy (BLElos administradores pueden enviar cupones o información a los clientes en tiempo real, mejorando la interacción y la experiencia de compra.
* LG solo transmite paquetes Beacon (iBeacon / Eddystone); la implementación depende del cliente.
Compartición de Contenido Inalámbrica
Permite reflejar contenido entre dispositivos dentro de la misma red Wi-Fi, ideal para presentaciones o actualizaciones rápidas de material visual.
* Funciona con dispositivos compatibles con Miracast.
** El rendimiento puede variar según la conexión.
Punto de Acceso Inalámbrico Integrado
El PK640S puede funcionar como router virtual, permitiendo que móviles y portátiles se conecten a internet a través de la pantalla, mejorando la conectividad en espacios comerciales sin necesidad de equipos adicionales.
Gestión Inteligente de Energía (DPM)
El modo Display Power Management enciende la pantalla automáticamente al detectar señal y la apaga al no recibir entrada, optimizando el consumo energético y prolongando la vida útil del equipo.
Monitoreo Remoto con LG ConnectedCare
La plataforma en la nube LG ConnectedCare permite el seguimiento en tiempo real del estado de las pantallas, diagnóstico remoto y control operativo. Asegura mantenimiento proactivo y continuidad operativa sin desplazamientos innecesarios.
* La disponibilidad del servicio «LG ConnectedCare» varía según la región y debe adquirirse por separado.
