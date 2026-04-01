LG UHD TV Signage PK640S: señalización profesional 4K con gestión inteligente y gran durabilidad

La versión más reciente de webOS 25, con procesador mejorado (SoC) y motor web avanzado, permite ejecutar múltiples tareas con fluidez. Su interfaz intuitiva (GUI) simplifica la gestión de contenido, ofreciendo una experiencia ágil para administradores y operadores.**





* SoC: Sistema en Chip

** GUI: Interfaz Gráfica de Usuario