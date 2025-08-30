LG 4K UHD Smart TV UA751C: conectividad total y entretenimiento premium para hoteles

Los televisores LG UHD superan las expectativas de los huéspedes con imágenes realistas, colores vivos y cuatro veces más detalle que el Full HD. Su potente procesador optimiza el contenido automáticamente y el 4K Super Upscaling mejora la nitidez y el brillo. Con HDR10 Pro, los huéspedes disfrutan un contraste más profundo y escenas más impactantes desde la comodidad de su habitación.