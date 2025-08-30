We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Calidad de imagen profesional en resolución 4K UHD
Con resolución Ultra HD, la serie UL3Q ofrece imágenes realistas con colores intensos y detalles precisos. Su amplio ángulo de visión garantiza una visualización clara desde distintos puntos del entorno, ideal para salas de reuniones, comercios o entornos educativos que requieren impacto visual profesional.